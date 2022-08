Zowat 50.000 mensen op regenboogparade in Praag

Vier LG­BTQ+-jongeren over het belang van de Pride: “Ik heb jaren aan een stuk de Koran bestudeerd en homoseksua­li­teit kan wél in de Islam”

It’s Antwerp Pride time! Na drie jaar coronastilte pronken de Antwerpse straten weer in alle kleuren van de regenboog. De vijftiende Antwerp Pride is een fenomenaal feest, maar evenzeer een niet mis te verstane boodschap van LGBTQ+-personen. Onze reporter ging in gesprek met vier deelnemers: Sacha (30) - trans vrouw -, Joppe (24) (die/hen), Juul (19) (die/hen) en Abdel (28) - moslim en homo. “Na 12 jaar Antwerpen woon ik terug op de boerenbuiten in Beringen… en geloof me, Limburg is not ready. Bij een avondje uit, zie ik de bomma van hier tegenover nogal kijken (lacht).”

16:24