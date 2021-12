Zowat 33.000 mensen op La Palma in lockdown door giftige gassen uit vulkaan

Er is een lockdown bevolen in de gemeenten Los Llanos de Ariadne, El Paso en Tazacorte vanwege de uiterst ongunstige luchtkwaliteit als gevolg van de zwaveldioxide die door de vulkaan wordt uitgestoten. In de drie gemeenten wonen ongeveer 33.000 mensen, goed voor 38 procent van de totale bevolking van La Palma, deel van de Canarische Eilanden. Sinds de vulkaan bijna drie maanden geleden begon uit te barsten, heeft de meer dan 1.000 graden hete lava bijna 2.900 woningen en andere gebouwen vernield.