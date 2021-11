Zowat 29.000 mensen manifesteren tegen coronapas in Frankrijk

La Palma Vulkaantoe­ris­me neemt hoge vlucht op La Palma: 10.000 bezoekers veroorza­ken files en overvolle bussen

Het Canarische eiland La Palma, dat al zeven weken wordt geteisterd door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting in de Cumbre Vieja, is een ware hotspot voor toeristen geworden. De shuttlebus die bezoekers naar het uitkijkpunt brengt — vanwaar de vulkaan het best te zien is — is zo populair dat passagiers telkens minstens een uur moeten wachten. De meningen van de lokale inwoners over de toestroom aan toeristen zijn verdeeld.

5 november