Zoveel geld stroomt er naar Oekraïne, en zoveel miljarden draagt ons land bij

LIVE OEKRAÏNE. Zeker 3 doden bij grootscha­li­ge luchtaan­val op westelijke Oekraïense regio, volgens Rusland zijn militaire middelen Oekraïne “bijna uitgeput”

Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grootschalige luchtaanval gelanceerd op de westelijke regio Lviv en de noordwestelijke regio Volyn in Oekraïne. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt en werden meerdere gebouwen geraakt, melden de Oekraïense autoriteiten. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.