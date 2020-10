“Zou goed zijn als we máár tien zetels verliezen”: hoe Trump met een nederlaag ook zijn hele partij kan meesleuren

Wel 15 miljoen dollar, ruwweg 12,7 miljoen euro. Zoveel wil Michael Bloomberg de komende zeven dagen nog investeren in tv-reclame voor Joe Biden in Texas en Ohio, zo kondigde hij vandaag aan. Het is veelzeggend dat multimiljardair Bloomberg er net in die staten nog enkele miljoenen tegenaan gooit om president Trump pijn te doen. Want ook al wordt het moeilijk voor Biden in de vier jaar geleden nog trouwe Republikeinse staten - Trump won Texas met 52,2 procent tegenover 43,2 voor Clinton en Ohio met 51,7 procent tegen 43,6 procent - onmogelijk is het niet. Vandaag leidt Trump nog maar met 3,2 procentpunt in de peilingen in Texas, in Ohio met nog amper 0,6 procentpunt.