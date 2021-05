Zorgt TikTok-video voor doorbraak in verdwijningszaak?

Er duikt plots een TikTok-video op uit Mexico. Daarin vertelt een Spaanstalige jonge vrouw van 22 jaar dat ze niet weet wie ze is en op zoek is naar haar familie. De gelijkenis tussen Sofia en de vrouw in de video is in ieder geval opmerkelijk. De Amerikaanse politie doet er dan ook alles aan om een DNA-staal van de vrouw te bemachtigen. Op die manier kunnen ze bevestigen of uitsluiten dat het om Sofia gaat.