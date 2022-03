Zorgt de oorlog in Oekraïne voor een wereldwijde voedselcrisis? "Vraag is niet of er één komt, wel hoe groot die zal zijn"

De oorlog in Oekraïne leidt niet alleen tot een enorme stijging van de energieprijzen, maar zou ook kunnen leiden tot een wereldwijde voedselcrisis. Dat stelt de CEO van Yara, het grootste meststoffenbedrijven ter wereld, in een interview met ‘BBC’. “Vraag is niet of er een voedselcrisis komt, wel hoe groot die zal zijn.”

Svein Tore Holsether, de CEO van meststoffenproducent Yara International, heeft in een interview met BBC zijn bezorgdheid geuit over de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne op het aanbod en de kosten van voeding wereldwijd. Yara is in meer dan 60 landen actief en haalt voor de productie van kunstmest voornamelijk essentiële grondstoffen uit Rusland.

“Met de stijgende gasprijzen zaten we al in een moeilijke situatie voor de oorlog uitbrak, maar nu is er sprake van extra verstoring van de aanvoerketens en dat op een moment dat we het belangrijkste deel van het teeltseizoen naderen voor het noordelijk halfrond”, aldus Holsether. “Het moment dus dat er veel kunstmest moet vervoerd worden en dus hinder zal ondervinden.”

In Rusland worden enorme hoeveelheden voedingsstoffen voor gewassen geproduceerd. Ongeveer een kwart van wat nodig is voor de Europese voedselproductie is uit Rusland afkomstig. “De helft van de wereldbevolking krijgt voedsel dankzij kunstmest en als die niet voorradig is, dan zal de opbrengst van veel gewassen met 50 procent dalen”, zegt Holsether in het interview met ‘BBC’. Sinds dit weekend stelde Rusland een exportban in voor meststoffen.

Catastrofe bovenop catastrofe

Er wordt dan ook volop gezocht naar alternatieve bronnen, maar de CEO verwacht daar op korte termijn niet veel van. Ook zijn er enorme hoeveelheden aardgas nodig voor de productie van ammoniak, het hoofdbestanddeel van stikstofmeststoffen. “Onze fabrieken in Europa zijn we daarvoor grotendeels afhankelijk van Russisch gas.”

“De vraag is niet of er een voedselcrisis komt, wel hoe groot die zal zijn”, zo stelt de CEO. Volgens Holsether stond het wereldwijde voedselproductiesysteem al voor enorme uitdagingen door zowel de klimaatverandering als de bevolkingsgroei. “Deze oorlog is een catastrofe bovenop een catastrofe. We mogen niet vergeten dat er in de afgelopen twee jaar 100 miljoen mensen meer met honger naar bed zijn gegaan.” De oorlog is volgens Holsether echt zorgwekkend voor de voedselproductie.

De Yara-topman zegt aan ‘BBC’ dat het grootste probleem voor de voedselproductie is dat het Westen zo afhankelijk is van Rusland en dat daar op lange termijn verandering in moet komen. “Op korte termijn voelen we een zeer sterke verplichting om de productie draaiende te houden om de kunstmest naar de boeren te laten doorstromen om zo de landbouwopbrengsten op peil te houden”, klinkt het. “Maar tegelijkertijd moet er een krachtige reactie komen. Ook wij veroordelen de Russische militaire invasie in Oekraïne dus dit is een heel moeilijk dilemma.”

Essentieel onderdeel voor onafhankelijkheid

Jan de Keyser, directeur Agri bij BNP Paribas Fortis, waarschuwt via ‘Vilt’ dat we voedselvoorziening als primaire behoefte op de agenda moeten zetten. “Het is voor niet-agrariërs moeilijk te begrijpen hoe het werkt in de landbouw. Je hebt als boer maar één kans om te zaaien en één kans om te oogsten. Het is geen sport waarbij je een herkansing krijgt. En dat vormt net het probleem. Wat nu in Oekraïne aan het gebeuren is, kan nefaste gevolgen hebben voor de voedselvoorziening”, meent de Keyser.

Volgens de Keyser hebben we nu meer dan ooit nood aan het uitbouwen van een strategische autonomie voor energie. “Laat een innoverende agrisector die maximale inspanningen doet in klimaat- en milieuopdrachten – naast zijn belangrijkste taak: mensen voeden – nu niet afbrokkelen tot hoeder van een stikstofvrije tuin. Land- en tuinbouw is een essentieel onderdeel om onze onafhankelijkheid en uiteindelijk onze vrijheid te borgen”, zegt hij.

“Een jas kan je niet opeten”

Ook Nederlander Kees Huizinga trekt aan de alarmbel. Huizinga heeft al 20 jaar een groot landbouwbedrijf in Oekraïne. Hij wil leiders in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië wijzen op de catastrofe die er zit aan te komen. Volgens Huizinga stevenen we af op “een wereldwijde disruptie van de voedselketen”. Dat heeft hij verteld in het Nederlandse programma ‘Nieuwsuur’. “De oorlog zorgt ervoor dat Oekraïense boeren niet kunnen zaaien omwille van het geweld of omdat ze geen toegang hebben tot zaaigoed, kunstmest, brandstof of machineonderdelen”, zegt hij.

“Iedereen focust op de energieprijzen, maar de impact op voedselprijzen wordt uit het oog verloren”, meent de Nederlandse landbouwer. “Als je het koud hebt, trek je een jas aan, maar een jas kan je niet opeten.” Huizinga zegt dat de prijs voor tarwe al steeg van 300 naar 400 dollar. Hij wijst er ook op dat het Midden-Oosten en Afrika zwaar getroffen zullen worden als de situatie niet snel wordt opgelost. “Wanneer Oekraïne geen graan kan exporteren, zal de prijs voor een brood daar zo duur worden dat mensen het niet meer kunnen betalen”, besluit hij.