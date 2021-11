Zorgmedewerkers Engeland vanaf 1 april verplicht gevaccineerd: in België is nog geen akkoord gevonden

Belgisch koppel wint rechtszaak in Frankrijk over ‘windmolen­syn­droom’

Het hof van beroep van de Zuid-Franse stad Toulouse heeft een Belgisch koppel gelijk gegeven in een zaak rond het ‘windmolensyndroom’. Het koppel, Christel en Luc Fockaert, woonde in de Franse gemeente Fontrieu, in het departement Tarn. Daar werden in 2008 windturbines geplaatst, die volgens de twee Belgen schadelijk zouden zijn voor hun gezondheid. De ondernemers van het windmolenpark moeten nu een schadevergoeding van meer dan 100.000 euro betalen.

