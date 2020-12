Zorgen in Nederland over verspreiding ‘Britse variant’ onder kinderen: kabinet scherpt testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar aan

Het Nederlandse kabinet gaat het testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar aanscherpen. Dat schrijft ‘coronaminister’ Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder donderdag adviseerde het Outbreak Management Team (OMT), de officiële expertengroep in Nederland, het kabinet om deze maatregel te nemen.

Nu is het zo dat kinderen in Nederland tot en met zes jaar in principe niet getest hoeven te worden bij klachten. Oudere kinderen tot 12 jaar mogen wel getest worden, maar voor hen geldt alleen een dringend advies als ze ook koorts hebben of benauwd zijn. In België moet iedereen die ouder is dan 6 jaar en symptomen heeft van het coronavirus zich laten testen.



Het plan wordt “zo spoedig mogelijk” uitgewerkt. Er lijkt op dit moment voldoende testcapaciteit om ook kinderen te kunnen testen, aldus het kabinet.

Onderzoek

Het OMT-expertenteam kwam donderdag met het advies nadat bleek dat de zogeheten 'Britse variant' van het virus, die besmettelijker lijkt dan eerdere varianten, rondgaat onder basisschoolkinderen. Eerdere varianten van het virus leken dat minder te doen.

Het is nog onduidelijk of kinderen vatbaarder zijn voor de nieuwe variant, en wat de invloed ervan is op de verspreiding op basisscholen. Het OMT onderzoekt op dit moment of kinderen daadwerkelijk vatbaarder zijn voor de virusstam. In de loop van volgende week worden de eerste resultaten verwacht.

Volledig scherm Hugo de Jonge, Nederlands minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt aan voor een kabinetsberaad over de coronacrisis. Beeld van woensdag. © ANP

“Zorgelijk”

“Het is zorgelijk dat het virus nu ook onder basisschoolleerlingen rondgaat”, zei de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge woensdag. “Eerder leek dat geen grote bron van verspreiding te zijn, met deze cluster is dat wel het geval.” Hij sprak over een “serieus aantal” besmettingen met de Britse variant die is gevonden bij een basisschool in Bergschenhoek, zo’n 10 kilometer ten noorden van de stad Rotterdam.

Dat het virus rondgaat op basisscholen, betekende volgens hem dat de Nederlandse regering het testbeleid voor jonge kinderen nog eens tegen het licht moet houden en mogelijk moet aanscherpen. Dat wordt nu dus ook gedaan.

Volledig scherm Inmiddels is bekend dat er tenminste negen besmettingen zijn gevonden op de bewuste basisschool. © ANP

Inmiddels is bekend dat er tenminste negen besmettingen zijn gevonden op de bewuste school. Eind november werd op de RKBS Willibrord de eerste coronabesmetting geconstateerd. Sindsdien is het aantal opgelopen naar tientallen gevallen onder leerkrachten en leerlingen, eerder deze week bleek het in vijf gevallen om de ‘Britse variant’ te gaan.

Vorige week overleed een jonge onderwijzeres van de school. Ze was besmet met het coronavirus, maar de doodsoorzaak is niet bekend. Ook is niet bekend of ze besmet was met de Britse variant. Die mutatie is voor de duidelijkheid voor zover bekend niet schadelijker, maar dus wel besmettelijker.

Basisscholen en kinderopvang blijven dicht

De basisscholen en kinderopvang in Nederland blijven dicht tot ten minste 18 januari, raakte donderdag tegelijk bekend. Het kabinet besloot hiertoe eveneens op advies van het OMT. Redenen voor de beslissing zijn “de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus”. Basisscholen en kinderopvang blijven wel open voor noodopvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen.

Toen twee weken geleden bij onze noorderburen de lockdown werd afgekondigd, werd meteen ook aangekondigd dat zou worden gekeken of het aantal positieve tests genoeg zou dalen om de scholen eerder opnieuw open te laten gaan. Dit zodat kwetsbare kinderen niet een te grote onderwijsachterstand zouden oplopen. Maar dat gaat dus niet lukken.

Volledig scherm Illustratiebeeld van een toen nog geopende basisschool in Den Haag, Nederland. © ANP

“Jammer”

Het kabinet gaat kijken of vanwege de nieuwe virusvariant nog aanvullende maatregelen in het onderwijs nodig zijn. Het OMT adviseert om andere manieren van onderwijs te bedenken, waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand en bijvoorbeeld gespreid onderwijs.

“Helaas hebben we vandaag moeten besluiten dat de basisscholen voor de meeste leerlingen dicht blijven”, zegt onderwijsminister Arie Slob. “Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus.” Staatssecretaris Bas van ‘t Wout (Sociale Zaken) laat weten het “jammer” te vinden dat de scholen niet eerder open kunnen. “In de eerste plaats voor de kinderen, maar ook voor alle thuiswerkende ouders.”

Rond 12 januari worden de huidige maatregelen heroverwogen.

Vijftien Nederlanders besmet met variant

Inmiddels is bij in totaal vijftien mensen in Nederland de Britse variant aangetroffen, meldt De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer.

In regio Amsterdam zijn vijf gevallen van de mutatie ontdekt. Geen van hen heeft “een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk”, schrijft de minister. In de regio Nijmegen is het virus aangetroffen bij een reiziger die terugkwam uit Engeland. En in de regio Rotterdam zijn aldus negen gevallen in verband gebracht met een school.

De verdere verspreiding van de variant is “aannemelijk”, zegt De Jonge. Die inschatting maakt hij omdat uit genetische analyse blijkt dat het Verenigd Koninkrijk bij de meerderheid van de Nederlandse besmettingen niet de bron is. Zij zijn dus vermoedelijk in Nederland besmet geraakt. Hier wordt nog meer onderzoek naar gedaan, aldus de minister.

