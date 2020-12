Zorgen in Europees Parlement om toepassing nieuw rechtsstaatmechanisme

Over het mechanisme - een 'conditionaliteitsbeginsel' voor de transfer van Europese fondsen naar de lidstaten - is de voorbije weken veel gezegd en geschreven. Omdat zij zich door het mechanisme geviseerd voelden, gebruikten Hongarije en Polen hun veto tegen de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Op de Europese top vorige week werd een compromis gevonden: er is een bijkomende verklaring aangenomen die benadrukt dat het mechanisme "objectief, eerlijk, onpartijdig en op feiten gebaseerd" zal zijn en dat de Europese Commissie richtsnoeren zal aannemen voor de toepassing ervan. Het is immers de Commissie die een procedure in gang moet steken.

Chantage?

In het Europees Parlement wordt eraan getwijfeld of Hongarije en Polen geen uitstel bekomen hebben, zo bleek vandaag tijdens een debat over de top. Zo treedt het mechanisme officieel op 1 januari in werking, maar neemt de Commissie zich voor geen maatregelen voor te stellen zolang haar richtsnoeren niet klaar zijn. Bovendien kan elke lidstaat een procedure tegen de verordening achter het mechanisme instellen bij het Europees Hof van Justitie en zal de Commissie haar richtsnoeren pas "afronden" als het arrest van het Hof bekend is. Boedapest en Warschau kondigden al aan zulke stappen te zetten.

"Hongarije en Polen hebben chantage gepleegd", zei de covoorzitter van de groene fractie, de Duitse Ska Keller. Ze houdt vast aan het akkoord dat het Europees Parlement en de lidstaten over het rechtsstaatsmechanisme gesloten hebben, maar stelt vast dat de Europese leiders dat akkoord met hun verklaring hebben "geïnterpreteerd". "En de rol van de Commissie is nog problematischer! ", vulde ze aan. "Er is nu een wet en die moet zonder dralen uitgevoerd worden, en al vanaf 1 januari." Haar Belgische collega Sara Matthieu (Groen) schreef op Twitter dat als de Commissie zich niet aan de afspraken houdt, "we juridische stappen zullen ondernemen".

Bij de liberalen zei ook de Nederlandse Sophie in 't Veld (D66) dat er van uitstel geen sprake kan zijn. Guy Verhofstadt (Open Vld) herhaalde zijn kritiek dat de Europese Raad de onafhankelijkheid van de Commissie niet respecteert. "Je kunt de rechtsstaat in een lidstaat niet beschermen als je de rechtsstatelijke principes van de Unie zelf met de voeten treedt", zei de oud-fractieleider.

Kathleen Van Brempt (sp.a) wilde het jaar afsluiten met een positieve noot en wees naar de akkoorden die op de top gesloten werden. Maar ze zei wel de scepsis over het rechtsstaatsmechanisme te delen.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen legde de kritiek naast zich neer. "De monitoring van de rechtsstaat gaat op 1 januari meteen van start. Geen enkele zaak zal verloren gaan", zei ze ferm. "Wie de rechtsstraat schendt, zal daarvoor verantwoording moeten afleggen." Ook met het opstellen van haar richtlijnen gaat de Commissie meteen van start.

“Geen letter veranderd aan de verordening van het rechtsstaatmechanisme"

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel benadrukte dat met de politieke verklaring "geen letter" veranderd is aan de verordening van het rechtsstaatsmechanisme. De leiders hebben bovendien de rolverdeling tussen de Europese instellingen perfect gerespecteerd, aldus Michel. "Het is net onze verantwoordelijkheid politieke oriëntaties te geven."

Het mechanisme zelf werd door het parlement met grote meerderheid goedgekeurd.