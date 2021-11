Zoon van miljonair Peter Gillis uit 'Massa is Kassa’ overvallen op vakantiepark: “Heel sneu, zo'n aardige jongen”

Pelt/Hamont-Achel Miljonair Peter Gillis uit 'Massa is Kassa' staat op dodenlijst, maar kent zijn vijand niet: “Ik hoorde iets over een motorbende”

Multimiljonair Peter Gillis staat op een dodenlijst. Hij is de eigenaar van de Oostappen Groep Vakantieparken, een keten van recreatiebedrijven in Nederland en België. Daarnaast is hij bekend van de Nederlandse realityreeks ‘Massa is kassa’. Wie de miljonair uit het Limburgse Neerpelt wil doden, is niet duidelijk. Maar sinds die boodschap van de politie is de eigenaar van Oostappen Groep Vakantieparken goed beveiligd. Hij draagt onder meer een alarmknop en krijgt soms beveiliging mee. Dat onthult hij in zijn biografie die op 2 november uitkomt.

29 oktober