Zoon van Kremlin-woordvoerder vocht mee met Wagner, beweert militieleider Prigozjin

PORTRET Al op zijn 18de wurgde hij samen met vrienden een vrouw: het waanzinni­ge levensver­haal van Wag­ner-baas Jevgeni Prigozjin

Straatcrimineel. Langlaufer. Hotdogverkoper. Restaurantuitbater. Zakenman. Huurlingenbaas. Wagner-leider Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin (61) was het allemaal. Maar hoe kon het zover komen? In dit portret schetsen we hoe de ordinaire straatcrimineel uit Sint-Petersburg na negen jaar gevangenis de draad weer opneemt en een succesvol uitbater wordt van het duurste en chicste restaurant in de stad, waar ook Vladimir Poetin weleens dineerde.