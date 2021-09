Zoon van Kadhafi na zeven jaar op vrije voeten

In Libië is Saadi Kadhafi, zoon van de vroegere dictator Moammar al-Kadhafi, vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft het ministerie van Justitie zondag meegedeeld.

Saadi Kadhafi zat sinds zijn uitlevering door buurland Niger in 2014 achter de tralies in de hoofdstad Tripoli. De zoon van Kadhafi werd in april 2018 berecht en onschuldig bevonden aan de moord in 2005 van een oud-coach van voetbalclub Al-Ittihad Tripoli, Bachir Rayani.

Ruim drie jaar na die uitspraak is Kadhafi nu op vrije voeten. “Saadi Moammar Kadhafi is vrijgelaten uit de gevangenis, in opdracht van justitie”, zo verklaarde een bron bij het ministerie van Justitie.

Een bron bij de procureur-generaal bevestigde dat Kadhafi is vrijgelaten op aanbeveling van de procureur. “De procureur-generaal heeft maanden geleden de uitvoering van de beslissing over de vrijlating van Saadi Kadhafi gevraagd van zodra aan alle voorwaarden was voldaan”, aldus de bron.

Volgens lokale media zou Saadi inmiddels het land hebben verlaten en een vlucht hebben genomen met bestemming Istanboel.

Kadhafi moest ook nog berecht worden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de bloedige repressie van de revolte die het einde inluidde van het regime van zijn vader in 2011. Die kwam in dat jaar om het leven tijdens een door de NAVO gesteunde volksopstand. Na de val van dictator ontstond een machtsvacuüm. De afgelopen jaren stond een regering in het noordwestelijke Tripoli tegenover het noordoostelijke machtsblok van krijgsheer Khalifa Haftar.

