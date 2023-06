Zoon Russische minister van Defensie probeert het te maken als zanger: "Hij leeft in prachtige parallelle wereld waar geen oorlog is”

Waarom het breken van de stuwdam in Oekraïne ook een grote milieuramp is

“Dit is de grootste door de mens veroorzaakte milieuramp in Europa in decennia”, zei Oekraïens president Zelensky gisteren na het instorten van de Nova Kachovka-stuwdam. Door de massale overstromingen dreigen natuurgebieden vervuild te raken door chemische stoffen die het water met zich meesleurt. Tal van fragiele ecosystemen en diersoorten raken totaal verstoord. Hebben we zicht op hoe groot de schade is?