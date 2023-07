Zoon Michel Fourniret opgepakt voor poging tot verkrachting

LIVE. Polen verhoogt beveili­ging aan grens met Wit-Rus­land als reactie op Wagner

Rusland heeft na een pauze van 12 dagen opnieuw een nachtelijke droneaanval op Kiev gelanceerd. Het Oekraïense luchtverdedigingssystemen heeft voorlopig alle aanvallen af kunnen slaan, over mogelijke gewonden of schade is nog niets bekend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt intussen om een “zeer duidelijk signaal” dat zijn land na de oorlog een volwaardig lid van de NAVO kan worden. Volg alle recente ontwikkelingen in ons liveblog.