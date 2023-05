Zoon leert na lange zoektocht vreselijke waarheid kennen: "Er zit geen waarschuwingslabel op DNA-test”

Zijn vader ‘John Damon’ had altijd verteld dat hij een wees was uit Chicago. Na diens dood ging de zoon op zoek naar zijn roots. Het was een moeizame zoektocht, tot er een DNA-match kwam die alles veranderde en het duistere geheim van zijn vader blootlegde. “Er zit geen waarschuwingslabel op de DNA-testkit die je vertelt dat je misschien niet tevreden bent met wat je zal vinden.”

Een grafsteen op de Tamborine Mountain Cemetery in de Australische deelstaat Queensland draagt de naam John Vincent Damon. Jarenlang stond hij zo bekend bij zijn familie en kennissen. Hij stierf op 6 augustus 2010 op 69-jarige leeftijd, zo weet ‘The New York Times’.

Maar zijn echte naam was William Leslie Arnold, en hij had een duister verleden dat onbekend was voor zijn vrouw en twee volwassen kinderen in Australië en drie overlevende stiefdochters uit een eerder huwelijk in de Verenigde Staten.

Toen hij 16 was en in de jaren vijftig in de Amerikaanse staat Nebraska woonde, schoot hij zijn ouders dood nadat hij de gezinsauto niet mocht gebruiken voor een rit naar de drive-inbioscoop. Vervolgens begroef hij hen in de achtertuin. Het duurde ongeveer twee weken voordat de misdaad werd ontdekt.

Ontsnapt

Arnold pleitte in 1959 schuldig voor de moord op zijn ouders. Hij werd veroordeeld tot levenslang en opgesloten in de staatsgevangenis van Nebraska. Tijdens zijn verblijf daar werd hij door de autoriteiten omschreven als een “modelgevangene”, maar op 14 juli 1967 ontsnapte hij samen met een andere gevangene.

Die andere gevangene werd al snel geklist, maar de autoriteiten konden Arnold niet vatten en het spoor liep uiteindelijk dood. De afgelopen jaren konden speurders van de US Marshals Service echter bewijsmateriaal verzamelen dat hen uiteindelijk via DNA-testen in staat stelde de zaak op te lossen. Dat ging zo in zijn werk.

Verschillende instanties hadden in de loop der jaren geprobeerd te achterhalen wat er met Arnold was gebeurd nadat hij was ontsnapt. Matt Westover, de afgevaardigde van de US Marshals Service die de zaak uiteindelijk oploste, zei in een interview dat het meerdere jaren duurde om Arnold met Damon in verband te brengen. Hij moest duizenden pagina’s documenten doornemen en verschillende aanwijzingen onderzoeken in de VS, Brazilië en Canada.

“Geobsedeerd”

“Ik was geobsedeerd door de zaak”, zei Westover. “Ik heb heel wat nachten doorgebracht met lezen omdat ik gewoon getriggerd was door alle beschikbare informatie, en ik probeerde gewoon iets te vinden, een soort aanwijzing”, legde hij uit.

Westover spoorde een ex-vriendin van Arnold op, wat leidde tot een stapel brieven die hij vanuit de gevangenis aan haar en haar familie had geschreven. De speurder vond ook een ansichtkaart uit Canada en een uit Californië met Arnolds naam op. Die sporen bleken vruchteloos. “Het leek alsof alles tegen ons werkte”, zei Westover.

Na verloop van tijd stelden de onderzoekers vast dat Arnold na zijn ontsnapping naar Chicago was gevlucht, waar hij zijn nieuwe naam Damon ging gebruiken en snel een vrouw met vier kinderen ontmoette en trouwde.

Daarna begon hij rond te trekken en woonde hij in Cincinnati en Miami. Later scheidde hij van zijn vrouw en verhuisde naar Californië, waar hij hertrouwde en kinderen kreeg, om zich uiteindelijk in Australië te vestigen.

Databank

Uiteindelijk spoorde Westover in november 2020 Arnolds broer op in de Amerikaanse staat Missouri. Hij stemde ermee in om een DNA-staal af te staan. Later, in augustus 2022, kwam Westover via een databank in contact met een man uit Australië die al tijd had geprobeerd om meer te weten te komen over zijn overleden vader John Damon, die hem had verteld dat hij een wees was uit Chicago.

De DNA-stalen van Arnolds broer en Damons zoon wezen op een match en bewezen dat Damon gewoon ook echt Arnold bleek te zijn.

Westover was extatisch nadat hij het mysterie had opgelost. Maar toen moest zijn moeilijkste opdracht nog komen. Westover moest de man uit Australië vertellen dat de vader die hij kende als Damon eigenlijk een ontsnapte gevangene was die zijn eigen ouders in koelen bloede had vermoord. Hij bracht het opmerkelijke nieuws via een videogesprek.

“Dat was een heel moeilijk gesprek,” zei Westover. Hij begon zo tegen de man: “Je vader was een wees. Daar heeft hij niet over gelogen, maar hij heeft zijn ouders vermoord, daarom was hij een wees.”

“Medelijden”

De familie wist hier niets van, dus het is “moeilijk om geen medelijden met hen te hebben”. Ze krijgen een nieuwe kijk op een man waar ze een heel ander beeld van hadden. “Dat moet moeilijk te verwerken zijn.”

Arnold was blijkbaar na zijn crimineel verleden een zakenman geworden die uiteindelijk een “geweldig leven leidde”. “Hij was een fantastische vader voor hen”, zei Westover.

“Ik ben ook opgelucht dat hij dood is”, vertelde de speurder. Hij legde uit dat als Arnold nog zou leven, hij op zijn tachtigste gearresteerd zou worden. “Hoe erg dat ook klinkt, ik ben ook blij want ik zou de familie dat echt niet willen aandoen”, zei Westover. “Ik denk dat ze al genoeg hebben meegemaakt, laat staan dat ik ook nog eens hun vader van hen zou afpakken.”

“Schokkend”

De zoon van Arnold, die vroeg om anoniem te blijven om de privacy van zijn familie te beschermen, stond geen interview toe aan de Amerikaanse zender ‘CNN’, maar gaf wel de volgende verklaring:

“Er zit geen waarschuwingslabel op de DNA-testkit die je vertelt dat je misschien niet tevreden bent met wat je zal vinden”, zei hij. “Maar ik heb er geen spijt van dat ik het gedaan heb, en ik ben blij dat ik nu de waarheid over mijn vader weet.

Hoewel het schokkend is om te beseffen dat zijn leven begon met een verschrikkelijke misdaad, is zijn nalatenschap zo veel meer dan dat.

Ik wil dat hij herinnerd wordt omdat hij een goede vader en kostwinner voor ons was, en me een passie voor muziek bijbracht, en een drive om altijd de beste persoon te zijn die ik kan zijn.”