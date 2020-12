Zoon (42) miljardair belandt met Audi in telefoonwinkel en komt om in vlammen

Volgens lokale media raakte de wagen op de parking van een winkelcentrum in Greenwich (Connecticut) een stoeprand, vervolgens het uitstalraam en de toegangsdeur. Uiteindelijk kwam de Audi in de zaak terecht waarna de benzinetank begon te branden. Speurders onderzoeken nog hoe het dodelijke ongeval precies kon gebeuren.

Het aanwezige winkelpersoneel bleef ongedeerd en kon zich zelf in veiligheid brengen. Door de crash moet de man allicht al het bewustzijn hebben verloren. Hulp kwam te laat. Het winkelpand van telecomaanbieder Verizon raakte bijna geheel verwoest.

Devon begon zijn carrière bij Bridgewater Associates, het hefboomfonds dat zijn vader Ray (71) in 1975 oprichtte en inmiddels is uitgegroeid tot een van de belangrijkste van de wereld. Rays vermogen wordt op minstens 16,9 miljard dollar geschat, wat van hem een van de dertig rijkste Amerikanen maakt. Zoon Devon richtte later mee een eigen investeringsfonds op. Hij laat een vrouw en een dochter na.