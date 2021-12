Zoo in Chili vaccineert leeuwen en tijgers tegen corona na speciale vaccinatietraining voor dieren

Een zoo in de Chileense hoofdstad Santiago heeft leeuwen, tijgers, poema’s en een orang-oetang gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde met een experimenteel vaccin van de Amerikaanse fabrikant Zoetis, waarmee eerder ook dieren in Amerikaanse dierentuinen gevaccineerd werden.

De tien dieren in Buin Zoo die het meest kwetsbaar voor Covid-19 waren, ontvingen het vaccin, aldus parkdirecteur Ignacio Idalsoaga. Hij hoopt dat het experimentele vaccin binnenkort op grote schaal geproduceerd kan worden, zodat “alle dieren in parken beschermd kunnen worden tegen het dodelijke virus”.

De in dierengezondheid gespecialiseerde farmaceut Zoetis testte het vaccin al op meerdere dieren in Amerikaanse dierentuinen, nadat begin dit jaar de eerste mensapen werden ingeënt in een dierenpark in San Diego. De vaccinatie in Santiago vindt plaats dankzij een donatie van de farmaceut en een langdurig beoordelingsproces van de Chileense gezondheidsautoriteiten.

Volledig scherm Verzorgers bereiden de dieren voor op de inenting met het experimentele coronavaccin voor dieren. (13/12/2021) © via REUTERS

De dieren kregen een heuse vaccinatietraining om hun angst voor de prik kwijt te raken. Hierdoor hoefden de dieren niet verdoofd te worden voor de coronaprik. Esteban Idalsoaga, hoofd dierenwelzijn, is zeer content met de vaccinatie: “Al jarenlang trainen we onze dieren zodat ze met dierenartsen meewerken. Ik ben heel blij dat we maandenlang iedere dag met ieder dier hebben gewerkt zodat we hen snel en stressvrij konden vaccineren.” Geen van de dieren vertoonde overigens bijwerkingen na de inenting met het experimentele vaccin.

De vaccinatie is een opsteker voor de zoo, die door de coronamaatregelen ruim elf maanden dicht moest blijven, een wereldrecord volgens de Chileense krant La Tercera. De dierentuin, die in private handen is, zette daarom een publiekscampagne op. Mensen konden een dier sponsoren om zo hun verzorging te garanderen. In juli, vlak voor de Chileense wintervakantie, mocht het park haar deuren weer openen.

Volledig scherm Archiefbeeld. De grootste private zoo van Chili bleef lange tijd gesloten vanwege de lockdown. (15/06/2021) © AP

Steeds meer dierentuinen wereldwijd maken zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor dieren. Begin deze maand bleken twee nijlpaarden van de dierentuin in Antwerpen Covid-19 te hebben. Vorige maand overleden drie sneeuwpanters in een Amerikaanse dierentuin nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus.

Lees ook: