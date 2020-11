Zoo in Amersfoort ontruimd: chimpansee ontsnapt en schoten gelost

OPROEP. Heeft u nog een vraag over de Amerikaan­se verkiezin­gen? Stel ze hier!

10:34 Vandaag, 3 november 2020, trekken de Amerikanen naar de stembus. Ze beslissen of huidig president Donald Trump vier jaar langer aan de macht blijft, of zijn Democratisch tegenstander Joe Biden het van hem overneemt. Heeft u nog een vraag over de verkiezingen in de Verenigde Staten? Stel ze via onderstaand formulier en in de namiddag beantwoordt Amerikakenner Bart Kerremans er zoveel mogelijk in de studio van HLN LIVE.