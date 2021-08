Zonneboot van farao Cheops overgebracht naar Groot Egyptisch Museum

Kortrijk Dieter (34) maakte 16 jaar geleden bomaansla­gen in Sharm-el-Sheikh mee: “Al die mensen met afgerukte ledematen, ik vergeet dat nooit”

23 juli Sharm-el-Sheikh werd op 23 juli 2005 – dag op dag zestien jaar geleden – door zelfmoordaanslagen van Al Qaida getroffen. Er vielen toen 88 doden in de populaire Egyptische badplaats. Dieter De Clercq was in Sharm-el-Sheikh toen de islamitische terroristen toesloegen. “Krijsende mensen, de assen die na de explosies naar beneden dwarrelden, het was echt niet normaal”, vertelt hij.