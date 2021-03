Zonder Trump zijn Amerikanen veel minder geïnteresseerd in nieuws

Sinds Donald Trump niet langer president van de Verenigde Staten is, bekijken de Amerikanen veel minder politiek nieuws. De interesse van de Amerikaanse nieuwsgebruiker is sterk afgenomen. Dat blijkt uit recente cijfers die door de Amerikaanse nieuwssite Axios werden verzameld. In februari werden veel grote nieuwssites 20 procent minder bezocht.

Bijna alle grote nieuwssites zagen hun verkeer in februari dalen, vergeleken met een tumultueuze januari met onder meer de bestorming van het Capitool en de inauguratieceremonie van president Joe Biden. Volgens gegevens van internetverkeersanalysebedrijf SimilarWeb daalde het verkeer over de hele lijn. Veel grote nieuwssites zagen hun verkeer met meer dan 20 procent dalen. De meest getroffen categorie was politiek nieuws, die daalde met 28 procent.

De interesse en aandacht voor de nieuwe president Joe Biden is veel kleiner dan voor Donald Trump tijdens dezelfde periode. Er werden drie keer zoveel verhalen geschreven over Trump in februari van 2017 dan over Biden vorige maand, volgens gegevens van NewsWhip.

Biden werd vorige maand naar schatting 1.836 minuten besproken op het kabelnieuws, volgens de Stanford Cable TV News Analyzer. In februari van Trumps eerste jaar was hij goed voor naar schatting 4.669 minuten op kabelnieuws.

Kijkcijferkanon kwijt

Ook Fox News krijgt sinds de verkiezing van Joe Biden zware klappen. Het verloor zelfs zijn positie als grootste nieuwszender voor het eerst in 20 jaar. Justin Baragona, redacteur bij de Daily Beast, zei aan de nieuwssite Vox: “Vanaf het einde van de impeachment van Clinton (februari 1999, red.) is Fox News het meest bekeken netwerk geweest. Intern is er heel wat onrust nu ze die positie kwijt zijn.”

Met het vertrek van Donald Trump is Fox News zijn grootste kijkcijferkanon kwijt. Trump zelf blijft populair. Zo keken zondag bijna 7 miljoen kijkers naar de speech van Trump tijdens het Republikeinse partijcongres. Bijna evenveel kijkers als de Golden Globes-televisieprijzen later die avond.

Anderzijds wordt het conservatieve nieuwsnetwerk ook bedreigd door andere nieuwskanalen die zich rechtser opstellen. Vooral One America News Network (OANN) en Newsmax gingen er sterk op vooruit. Newsmax' verkeer in februari was lager dan dat van januari, maar nog steeds 179 procent hoger dan zijn dagelijkse gemiddelde van de voorgaande 3 jaar. OANN is met 157 procent gegroeid, volgens SimilarWeb. Trump heeft ook al meermaals gezegd dat zijn voorkeur nu uitgaat naar zenders zoals OANN en Newsmax in plaats van Fox News.