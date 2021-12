Zondag kiezen Hongkongers parlement van "patriotten", zonder prodemocratische kandidaten

Voor het eerst sinds de Chinese herziening van het verkiezingsproces in mei, worden zondag in Hongkong verkiezingen voor de Legislative Council (LegCo), het parlement, georganiseerd. Die herziening, in Hongkong de wet tot de verbetering van het kiessysteem genoemd, beperkte het aantal algemeen verkozen zetels en bepaalde dat enkel “patriotten” zich kandidaat kunnen stellen voor de parlementsverkiezingen.

Alle Hongkongers die de stemgerechtigde leeftijd bereikt hebben, kunnen zondag stemmen. Dat zijn ongeveer 4,5 miljoen van de 7,5 miljoen inwoners. Sinds de herziening komen echter slechts twintig van de 90 zetels in aanmerking voor algemene verkiezingen, voorheen waren dat er 35 van de 70: het aantal zetels is dus gestegen, terwijl het aantal algemeen verkozen parlementsleden is gedaald. Het zogenaamde kiescomité van 1.500 Chinagezinde leden benoemt 40 andere zetels van het LegCo. De overige 30 zetels gaan naar sectorale vertegenwoordigers, die de Volksrepubliek eveneens genegen zijn.

Kandidaten moeten blijk geven van “patriottisme”

Voor de herziening bestond het LegCo uit zes districtsraadsleden, 35 algemeen verkozen parlementsleden en 29 sectorale vertegenwoordigers. Nu bepaalt het kiescomité niet alleen wie de nieuwe regeringsleider wordt, maar ook wie zich kandidaat kan stellen om een gooi te doen naar een parlementzetel. Alle 153 kandidaten moesten blijk geven van politieke loyaliteit en “patriottisme”. Dat betekent dat prodemocratische activisten zich niet kandidaat konden stellen of dat ze dat hebben opgegeven, als ze op grond van de in 2020 ingevoerde draconische veiligheidswet nog niet de politiek verlaten hebben, op de vlucht zijn of in de gevangenis zitten.

In mei gaf het parlement van Hongkong zijn goedkeuring aan die grootste wijziging van het kiesstelsel in lange tijd, bedoeld om het gezag van China te bestendigen. Het ging om de ingrijpendste hervorming van het kiessysteem in de stad sinds 1997, toen het Verenigd Koninkrijk Hongkong overdroeg aan de communistische Volksrepubliek. De Verenigde Staten veroordeelden de stap. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemde de herziening een “directe aanval op de autonomie beloofd aan de mensen in Hongkong volgens de Sino-British Joint Declaration” uit 1984, die de plannen uittekende vanaf 1 juli 1997.

Boycot

Peking ziet de toekomst rooskleuriger in: de herziening sluit anti-Chinese elementen uit, voorkomt prodemocratische protesten zoals in 2019 en versnelt beslissingen in de LegCo. De grootste prodemocratische partij in Hongkong besliste eerder om de verkiezingen voor de Legco te boycotten. Geen enkel partijlid schreef zich voor de deadline in oktober in voor de stembusgang.

De opkomst bij de verkiezingen zal een graadmeter zijn voor de steun van de Hongkongers voor het nieuwe kiessysteem. De huidige regeringsleider van de metropool, Carrie Lam, spoorde de Hongkongers meermaals aan om te stemmen, maar ze zei tegelijkertijd dat een lage opkomst niets zou betekenen. “Wanneer de regering dingen goed doet en haar geloofwaardigheid sterk is, ligt de opkomst van de kiezers lager, omdat de mensen niet echt de nood voelen om nieuwe vertegenwoordigers te kiezen”, liet ze optekenen in Chinese staatsmedia. De politie is van plan zondag meer dan 10.000 agenten in de straten van Hongkong in te zetten.