Zo’n 30.000 mensen op straat in Berlijn op Dag van de Arbeid: Duitse politie pakt 240 manifestanten op

Tegengehou­den voor luchtver­fris­ser: politie doodt jonge zwarte vader op een boogscheut van proces over George Floyd

13 april Nog geen vijftien kilometer van Minneapolis, de stad waar het proces loopt over de dood van George Floyd, is opnieuw een ongewapende zwarte man omgekomen na politiegeweld. Daunte Wright werd tegengehouden voor luchtverfrissers aan zijn achteruitkijkspiegel, en bekocht dat met zijn leven. Het was nooit de bedoeling om hem neer te schieten, alleen had de agente haar taser met haar vuurwapen verward.