Zoeloekoningin wijst in testament zoon aan als opvolger: hoe geruchten over vergiftiging en intriges binnen familie tot ongezien drama leiden

Het aanduiden van een nieuwe Zoeloekoning leidt tot ongeziene taferelen in Zuid-Afrika. Nadat de oude koning en koningin op amper twee maanden tijd overleden, barstte binnen de koninklijke familie een strijd los over de opvolging. De koningin duidde in haar testament haar zoon aan als nieuwe koning, maar niet alle familieleden zijn daarmee akkoord. Dat bleek duidelijk toen het testament gisteravond werd voorgelezen op live televisie.

Zoeloekoning Goodwill Zwelithini (72) overleed in maart. Hij stierf door complicaties als gevolg van zijn diabetes. Bijna vijftig jaar had hij op de troon gezeten, wat hem de langst regerende monarch van Afrika maakte. Zijn belangrijkste vrouw - koningin Mantfombi Diamini-Zulu - werd aangesteld als regentes en zou dat blijven tot ze de opvolger van haar man had aangesteld. Maar afgelopen week overleed ze plots ook, op 65-jarige leeftijd.

Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is, maar er doen geruchten de ronde dat ze vergiftigd zou zijn. De koningin zou een week voor haar overlijden opgenomen zijn in het ziekenhuis, omdat ze leed aan een niet nader genoemde aandoening. De eerste minister ontkent de geruchten met klem. Volgens hem was de koningin al zo'n twee jaar ziek en vermoeden familieleden alleen maar dat er kwaad opzet in het spel is.

Invloedrijk

In haar testament duidde de regentes haar zoon Misuzulu Zulu Sinqobile kaZwelithini (46) aan als nieuwe koning. Hoewel het om een ceremoniële functie gaat, is de positie toch invloedrijk. Er zijn 12,5 miljoen Zoeloes in Zuid-Afrika en dat is goed voor ongeveer een vijfde van de bevolking. Ook voormalig president Jacob Zuma behoorde tot de bevolkingsgroep, die vooral in de de oostelijke provincie KwaZulu-Natal leeft.

Volledig scherm Misuzulu Zulu (tweede van rechts, met zwart shirt) is door zijn moeder aangeduid als nieuwe Zoeloekoning. © AFP

Toen het testament van de koningin live op televisie werd voorgelezen, ontstond rumoer in de paleiszaal. Een van de andere prinsen in de familie betwistte het document. De zus van de voormalige koning vond dan weer dat het nog te vroeg was om een opvolger aan te duiden.

Goodwill Zwelithini had in totaal zes vrouwen. Mantfombi Diamini-Zulu was zijn derde vrouw, maar wel de belangrijkste omdat ze zelf ook van adellijke afkomst was. Samen kregen ze acht kinderen. Hun zoon Misuzulu zou niet getrouwd zijn en alleen een zoon hebben.

Volledig scherm De zes vrouwen van de overleden koning Goodwill Zwelithini (tweede van links): Sibongile Dlamini, Buhle Mathe, de eveneens overleden Mantfombi Dlamini, Thandekile Ndlovu, Nompumelelo Mamchiza en Zola Mafu in 2013. © AFP

De eerste vrouw van Goodwill Zwelithini - Sibongile Dlamini, de enige die ook juridisch erkend wordt door de wet in Zuid-Afrika - heeft afgelopen week een rechtszaak aangespannen, samen met haar twee dochters. Ze vindt dat het wettelijke huwelijk voorrang moet krijgen op de ceremoniële huwelijken en beweert dat de handtekening op het testament van de overleden koning vals is. Het testament dat koningin Mantfombi Diamini-Zulu als regentes aanduidde, moet dan ook ongeldig worden verklaard volgens haar.

Ze vindt verder dat er geen opvolger aangeduid mag worden, tot de rechtbank een uitspraak gedaan heeft in de zaak. Ook andere leden van de familie eisen de troon op en zouden achter de rug van de regentes geheime ontmoetingen hebben gehouden.