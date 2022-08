Zoekwerk naar oorzaak massale vissterfte in Oder gaat verder, Duitse kritiek op Polen

De regering van de Duitse deelstaat Brandenburg gaat er nog steeds van uit dat de massale vissterfte in de Oder geen natuurlijke oorzaak heeft. "Dat kunnen we gerust uitsluiten", zei minister-president Dietmar Woidke woensdag in de stad Beelitz. Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk. "We weten enkel dat er iets gebeurd moet zijn."