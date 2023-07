Zoektocht naar vermiste bemanningsleden gecrashte Australische legerhelikopter gestaakt: “Geen hoop op overlevenden”

Vier vermisten na helikopter­crash tijdens gezamenlij­ke legeroefe­ning VS en Australië

Australië heeft zaterdag een grote militaire oefening met de Verenigde Staten gepauzeerd, nadat een helikopter die deelnam aan de oefening in de zee was gestort. Vier inzittenden raakten vermist. Aan de oefening met de naam Talisman Sabre doen zo’n 30.000 militairen mee die afkomstig zijn uit Australië, de VS en een aantal andere landen.