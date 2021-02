Zoektocht naar drie vermiste bergbeklimmers op K2 in Pakistan

Treinen in Nederland blijven de hele dag stilstaan door aanhoudend winterweer, ook in Duitsland problemen

15:49 De treinen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan zondag de rest van de dag niet meer rijden. NS en ProRail hebben daartoe besloten vanwege het aanhoudende winterweer. Het luchtverkeer is in Nederland eveneens verstoord. Later op de dag volgt meer informatie over het treinverkeer op maandag. Ook in Duitsland zijn er in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen problemen op de weg en op het spoor door de hevige sneeuwval.