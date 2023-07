Zoektocht naar Céline (31) hervat: gespecialiseerde speurhond moet Belgische toeriste in Australië terugvinden

Nieuwe informatie over de telefoonactiviteit van Céline heeft ervoor gezorgd dat de politie van Tasmanië een nieuwe poging doet in de zoektocht naar de Belgische toeriste. De politie heeft vorige week een nieuw signaal opgepikt van de smartphone van Céline, waardoor speurteams over een “bijkomend interessegebied” beschikken waar de toeriste − of op z’n minst haar lichaam − zich zou kunnen bevinden. “Deze week heeft de politie zoek- en reddingsacties uitgevoerd in het herziene interessegebied, maar er werden geen tekenen van Céline gevonden”, zei politie-inspecteur Anthea Maingay.