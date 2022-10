Zoektocht in water levert geen spoor op van Nederlandse Hebe (10) en begeleidster Sanne (26)

De Nederlandse politie zoekt nog altijd naar de 10-jarige Hebe uit het Nederlandse Vught en haar begeleidster Sanne (26). Het gebied rond het Noord-Brabantse dorp Waspik wordt sinds vanmiddag uitgekamd door de politie nadat er aanwijzingen binnenkwamen dat de twee vermiste personen daar gisterenmiddag waren geweest. Op een industrieterrein werd in het water een oliespoor gevonden, waarna hulpdiensten een zoektocht naar een mogelijke auto startten. Die werd niet gevonden, en dus is er opnieuw geen enkel spoor van de twee.

Sanne en Hebe werden maandagavond voor het laatst gezien in Raamsdonksveer in een zwarte Kia Picanto PR425K, de wagen van Sanne. Vanochtend werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Sinds 14.30 uur wordt specifiek gezocht rond Waspik. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig.

De politie onderzoekt onder meer alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught. “Daar is ook een politiehelikopter bij ingezet, maar helaas nog zonder resultaat. Uiteindelijk is het ook de vraag of ze die route wel hebben genomen.”

Volledig scherm De vermiste Hebe. © Politie

Drones en quads

Ook de vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) zoekt naar het meisje. Een woordvoerder laat weten dat de vrijwilligers in eerste instantie tussen Vught en Raamsdonksveer zoeken. “We moeten snel handelen. Als ze van de weg zijn geraakt, is er een kleine kans dat ze nog leven.” Vrijwilligers zoeken onder meer op snelwegen en binnenwegen. “We gaan op pad met quads en auto’s. Ook zullen er drones vliegen.” De woordvoerder vraagt mensen in de buurt om alert te zijn.

“Amber Alert doet zijn werk”

Het meisje draagt een lichtpaarse rugzak van het merk Eastpak, een felroze jas, zwarte rok en een blauw T-shirt, en heeft blond haar. De politie heeft de identiteit van de begeleidster niet vrijgegeven. Volgens een woordvoerder van de politie is de reden daarvoor dat een amber alert zich alleen op kinderen richt. De rol van de vrouw is bovendien nog niet duidelijk. “Daarom zijn we heel terughoudend. Alle scenario’s staan nog open.” Uit berichten van de familie werd echter duidelijk dat de vrouw Sanne heet, 26 jaar is en blond, halflang haar en blauwe ogen heeft.

“Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist”, schreef de moeder van Hebe eerder vandaag op Facebook. “Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ‘t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught.” ‘T Overstapje is een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Volgens Henk Smeets, de opa van Hebe, houdt de familie op advies van de politie ‘radiostilte’. “Het Amber Alert doet zijn werk.”

Zorgvraag

De vermiste Hebe heeft een bijzondere motoriek, schrijft de politie: ze loopt wankel met de voeten naar buiten en heeft scoliose. Dat is een aandoening waarbij de wervelkolom verdraait.

Vanwege de ingewikkelde zorgvraag van Hebe, richtten haar ouders in 2020 in Vught het ‘HebeHuis’ op omdat ze nergens anders met hun dochter terecht konden. In mei van dit jaar startte Hebe bij dagbesteding ‘t Overstapje in Raamsdonkveer. “We hebben er voor geknokt om haar uit het isolement te halen en een plekje in de wereld te geven”, aldus Hebes moeder op Facebook.

Zoektocht

Een vriendin van Hebes moeder geeft aan de zoektocht te coördineren. Ze werkt daarbij samen met de politie. Er is een Whatsapp-groep gemaakt waarin mensen onder meer de routes delen waar ze al gezocht hebben. Ook vrienden van de begeleidster helpen mee om het tweetal te zoeken. Er wordt met name gezocht op landweggetjes tussen Vught en dagbesteding ‘t Overstapje. Mensen die zoeken worden gewaarschuwd om als ze een remspoor zien er daar niet in te gaan staan in verband met het sporenonderzoek.

De woordvoerder van de politie zegt te hopen het tweetal in goede gezondheid terug te kunnen brengen. “We focussen ons in eerste instantie op het kind, dat we veilig thuis willen brengen.”

