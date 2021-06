Zoekertje van Indiase ‘feministe' op zoek naar haar ideale man gaat viraal

De kolommen zijn niet meteen de plek waar een “geopinieerde feministe” op zoek gaat naar haar toekomstige partner, en dat maakte dat één bepaald zoekertje er vorige week wel heel erg uitsprong. Het was afkomstig van iemand die zich omschreef als een “hoger opgeleid meisje ouder dan 30, met kort haar en piercings, die werkt in de sociale sector tegen het kapitalisme”. Haar ideale man omschrijft ze als een “knappe, goed gebouwde, 25- tot 28-jarige enige zoon met een goed draaiend bedrijf, bungalow of boerderij met minstens acht hectare”. Verder moet hij kunnen koken en worden mannen die boeren en scheten laten gevraagd om niet te reageren.

De BBC nam contact op met de “geopinieerde feminist” via het emailadres curbyourpatriarchy@gmail.com dat bij het zoekertje vermeld stond. De vrouw in kwestie kreeg het zoekertje als grap cadeau voor haar dertigste verjaardag van haar broer en haar beste vriendin. Hun echte namen wil ze niet geven, om socialemediatrollen te vermijden, zegt de vrouw, die de schuilnaam Sakshi gebruikt. Ze heeft inderdaad kort haar en piercings, werkt in de sociale sector, en is geopinieerd, vertelt ze. De opmerking over mannen die boeren en scheten laten, is een grapje in de familie.