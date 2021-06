Zoekacties in Oostenrijk naar vermiste Duitser (54) en Nederlander (19) die week geleden van de radar verdween

De 19-jarige maakte volgens de politie waarschijnlijk een bergwandeling in de Sillkloof bij Innsbruck in het zuidwesten van Oostenrijk. “Hij belde zondagavond omstreeks 19 uur met familieleden, maar de verbinding werd plots verbroken. Had hij geen ontvangst meer of was de batterij van zijn mobieltje leeg? We weten het niet’’, verzucht de perswoordvoerder van de politie in Innsbruck.