Zoekactie naar vermiste Italiaanse toerist (30) in Peru

In Peru zijn bergredders een zoekactie gestart naar een vermiste Italiaanse toerist. De 30-jarige Alberto Fedele is spoorloos nadat hij begin juli begon aan een trektocht in de Heilige Vallei van de Inca’s. Hij zou verdwenen zijn in een moeilijk toegankelijk gebied, waar geen telefoonbereik is.

De Italiaan, die met de ngo WeWorld aan een EU-project werkte in Peru, verdween in de buurt van de stad Cuzco. Hij wilde op 4 juli vanuit het dorp Urubamba via een bergpad een wandeltocht maken naar een meer op een hoogte van 4.800 meter. Aan een meisje dat hij had leren kennen, gaf hij aan dat hij nog dezelfde dag zou terugkeren. Alberto Fedele (30) zou geen specifieke uitrusting meegenomen hebben om de nacht door te brengen in de bergen. Toch keerde hij die avond niet terug. Hij werd als vermist opgegeven.

Reddingswerkers zijn sindsdien in de met sneeuw bedekte bergen op zoek naar de avonturier. “Tot nu toe hebben we hem niet gevonden”, vertelt reddingswerker Gilmar Quispe aan ‘El Commercio’. Het gebied dat ze doorzoeken is moeilijk toegangkelijk en heeft besneeuwde bergtoppen tot soms 5.500 meter hoog. Bij de reddingsactie wordt daarom ook gebruik gemaakt van een drone.

Natacha de Crombrugghe

Cuzco ligt op enkele honderden kilometers van Arequipa, waar intussen nog steeds wordt gezocht naar de vermiste Natacha de Crombrugghe (28) uit Linkebeek. Zij verdween op 24 januari nabij Cabanaconde toen ze niet terugkeerde na een trektocht doorheen de Colca Canyon.

Mama van vermiste Natacha over gevonden lichaamsvocht

Belg na twee jaar teruggevonden

In Peru verdwijnen wel vaker toeristen tijdens hun vakantie. Soms loopt het echter ook goed af. In de Heilige Vallei van de Inca’s verdween in 2019 de Belgische veertiger Pascal Maes. Omdat zijn familie ongerust was, startte de politie een zoektocht. De man doolde meer dan twee jaar rond in het gebied, maar werd wel levend teruggevonden. Hij verklaarde aan de politie dat hij aan het backpacken was en geen geld of gsm meer had.

Vermiste Belg na twee jaar levend teruggevonden in Peru