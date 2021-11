Zoekactie naar vermiste Franse bergbeklimmers in Nepal voorlopig gestaakt

Acht dagen geleden lieten de mannen zich voor een laatste keer vanuit hun kamp horen via een satelliettelefoon. Sindsdien is er van de drie klimmers, de 34-jarige Thomas Arfi uit Nice, de 27-jarige Gabriel Miloche uit Briançon en de even oude Louis Pachoud uit Chambéry, niets meer vernomen. Het slechte weer in de regio zorgt er bovendien voor dat de zoekactie moeilijk verloopt. Volgens Ang Norbu Sherpa, een lid van het reddingsteam, is de regio waar de mannen vermist raakten nu bedolven onder een deken van sneeuw “zo hoog als een gebouw met vijf verdiepingen”.