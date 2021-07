Zoals in de film: man wordt dagenlang aangevallen door grizzlybeer in Alaska, tot helikopter SOS-signaal opmerkt

De beproeving van de man - van wie de identiteit niet is bekendgemaakt - wordt uitgebreid beschreven in The New York Times. Volgens de krant bevond de man van in de vijftig of zestig zich helemaal alleen in een voormalig mijnwerkerskamp op ongeveer zestig kilometer van de afgelegen stad Nome toen hij werd aangevallen door de beer. Het dier versleepte hem vervolgens naar de rivier. De Amerikaan had verwondingen aan zijn been.

De man, die gewapend was met een pistool maar nog amper munitie had, kon nadien ontsnappen maar kreeg gedurende ongeveer een week herhaalde aanvallen te verduren. “Hij zei dat de beer elke nacht terugkwam naar de hut en dat hij al een paar dagen niet had geslapen”, vertelde Jared Carbajal, een van de piloten van de helikopter van de kustwacht, aan The New York Times.

De helikopter was onderweg van Kotzebue naar Nome met de bedoeling enkele wetenschappers mee te nemen op zoek naar dode walvissen, walrussen en zeehonden langs de kust.

De gewonde man werd pas opgemerkt toen de helikopter iets van koers was veranderd om wat slechter weer te vermijden. De helikopter zag het noodsignaal van de man - die tevens met een witte vlag zwaaide - en landde snel om hem te helpen. De deur van zijn hut was ook vernield.

“We komen niet echt mensen tegen in de middle of nowhere”, zei copiloot AJ Hammac. “Hij had het moeilijk. Toen we dichterbij kwamen, zwaaide hij op handen en voeten met een witte vlag. Hij zag er absoluut uit alsof hij al een tijdje in de wildernis vertoefde”, vertelde hij. De Amerikaan herstelt nu van zijn beproeving.

Volledig scherm De man verbleef in de restanten van een oud mijnwerkerskamp op ongeveer zestig kilometer van de afgelegen stad Nome in Alaska © AFP