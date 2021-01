Zo ziet Merkel exitstrategie: “Op deze datum zullen alle coronamaatregelen worden opgeheven”

INTERVIEW. Professor Molen­berghs: “Britse variant zal ook in ons land dominant worden”

21 januari Het aantal infecties met de Britse, meer besmettelijke coronavariant blijft toenemen in ons land. En toch dalen de coronacijfers nog steeds. Is dit stilte voor de storm? Of mogen we toch hopen op versoepelingen? “De Britse mutant zal ook hier dominant worden. Daar is niets aan te doen”, zegt professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven).