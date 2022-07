Zo zien de bosbranden in Californië er vanuit de ruimte uit

De natuurbrand in Mariposa County in de Amerikaanse staat Californië woedt nog steeds. De brand bevindt zich niet ver van het bekende Yosemite National Park. Het is een van de grootste natuurbranden die dit jaar in de regio heeft gewoed. De grootte van de brand is ook te zien vanuit het internationale ruimtestation ISS.