Zo willen Russische functionarissen machtige Wagner-chef een halt toeroepen

Prigozhin, ook wel Poetins chef-kok genoemd, laat zich steeds meer gelden als een politieke kracht en gebruikt zijn populaire status om zijn tegenstanders in elitekringen te bekritiseren en zijn eigen gezag te institutionaliseren. Om te voorkomen dat Prigozhin met zijn paramilitaire groep een te grote bedreiging vormt voor het Kremlin, steunen de hoge functionarissen de creatie van een militair tegenwicht, klinkt het.

Volgens de informatie van de Oekraïense inlichtingendienst helpen de hoge functionarissen de aan het Kremlin gelieerde zakenman Armen Sarkisyan bij het opzetten van een ‘private militaire onderneming’. Die zou vervolgens moeten concurreren met de Wagner-militie.

KIJK. Baas berucht Russisch huurlingenleger Wagner stuurt bebloede voorhamer naar Europees Parlement

Bovendien is Sarkisyan onlangs aangesteld als de nieuwe beheerder van de gevangenissen in de door Rusland bezette gebieden. Hij krijgt ook financiële steun van Samuel Karapetyan, een Russisch-Armeense miljardair die eigenaar is van de Tashir Group, een toeleverancier van Gazprom. Maar blijkbaar is Sarkisyan van plan om dezelfde methode toe te passen als zijn grote concurrent Prigozhin. Hij wil namelijk ook gevangenen gaan rekruteren.

Gesprek met Poetin

Hij is echter niet de enige die de invloed van ‘Poetins chef-kok’ wil inperken. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov rekent eveneens op de hulp van Russische functionarissen om zijn eigen invloed te vergroten en tegelijkertijd de positie van Prigozhin te verzwakken. Het doel is om paramilitaire structuren te creëren binnen het Russische leger.

Op Telegram verklaarde Kadyrov zelfs dat hij Poetin hierover op 25 november had ontmoet. Het gesprek ging naar eigen zeggen over de opbouw van een nieuw Russisch leger en de deelname van Tsjetsjeense eenheden aan de oorlog in Oekraïne.

Ook het ‘Institute for the Study of War’ (ISW) is van mening dat de oprichting van een nieuw particulier militair bedrijf (PMC) gebeurt met de goedkeuring van hoge Russische ambtenaren. PMC’s zoals Wagner zijn immers illegaal volgens de Russische grondwet. En dat wijst er vermoedelijk op dat kringen binnen het Kremlin een halt willen toeroepen aan de steeds maar uitbreidende macht van Yevgeny Prigozhin door met hem in concurrentie te treden.

