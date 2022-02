Zo wil Frankrijk vrijheidskonvooien tegenhouden: hoge boetes, celstraffen en zwaarbewapende agenten

In Parijs worden de zogenaamde vrijheidskonvooien verboden, zo heeft de politieprefectuur aangekondigd. De angst dat de manifestatie tot chaos zal leiden, is groot. Indien mensen toch in actie komen in de Franse hoofdstad en wegen blokkeren, dan kunnen ze daar een boete van 4.500 euro voor krijgen of zelfs een celstraf van twee jaar.

Duizenden tegenstanders van het coronabeleid en de bijhorende beperkingen willen met vrijheidskonvooien Parijs blokkeren. Ze inspireren zich op de Canadese truckers die uit protest tegen de coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden. De Canadese truckers blokkeren er wegen en weigeren weg te gaan.

Woensdag zijn mensen uit het zuiden van Frankrijk vertrokken (uit Nice, Perpignan). Ze rijden erg langzaam want ze moeten pas vrijdagavond aankomen in Parijs om dan zaterdag te demonstreren. Vandaag zouden er meer konvooien op pad gaan vanuit het westen van Frankrijk en vrijdag vanuit het noordoosten.

Maar de vraag is of die mensen nog wel gaan vertrekken, nu de konvooien in Parijs zijn verboden. Er is ongetwijfeld een harde kern van deelnemers die wel zal doorgaan met de acties, vermoeden de autoriteiten. Er zitten immers veel gele hesjes bij, die voor de coronapandemie al vaak op pad gingen om te manifesteren.

In Frankrijk nemen niet heel veel vrachtwagens deel aan de konvooien. Het gaat voornamelijk om particulieren die met auto’s, campers of moto’s rijden. In tegenstelling tot in Canada zijn truckers geen eigenaar van hun vrachtwagen, zij zijn in loondienst bij hun bedrijf en kunnen dus niet zomaar met hun vrachtwagen op pad.

Volgens de politie in Parijs is er helemaal geen betoging aangemeld en dreigen de aangekondigde acties de openbare orde te verstoren. De betogers zouden het verkeer in het weekend blokkeren en maandag naar Brussel willen rijden om daar het protest voort te zetten.

De politieprefectuur van Parijs zegt dat een “specifiek dispositief” de blokkering van verkeersassen in de Franse hoofdstad zal verhinderen. Wie het verbod op de konvooien aan zijn laars lapt, zal worden opgepakt en geverbaliseerd, luidt het nog in een communiqué. Het blokkeren van een openbare weg kan worden bestraft met boetes tot 4.500 euro en een gevangenisstraf van twee jaar.

Maar sommige groepen hebben ook al aangegeven dat ze helemaal geen wegen willen blokkeren en gewoon naar Parijs willen gaan om hun stem te laten horen.

De autoriteiten vrezen dat de in sociale media ontstane protestbeweging van de vrijheidskonvooien nieuw leven blaast in de beweging van de ‘gele hesjes’. Die zorgden eind 2018 voor een spontane volksopstand gericht tegen de hogere brandstofprijzen en de hoge kosten van het levensonderhoud in het algemeen. De beweging was zo massaal dat de regering van president Emmanuel Macron zich gedwongen zag een reeks maatregelen, zoals prijsverhogingen van diesel en benzine als onderdeel van het klimaatbeleid, weer in te trekken.

