Zo verrassend normaal is het leven in Sydney nu corona er lijkt verdwenen

UPDATE Politie New York doodt schutter kerstcon­cert

14 december In New York heeft de politie zondagavond een man doodgeschoten die het vuur had geopend op mensen die een kerstconcert in openlucht bijwoonden. Er waren nog zo’n 15 omstanders, maar volgens de politie is niemand van hen gewond geraakt. Dat zegt politiecommissaris Dermot Shea.