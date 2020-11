Zo verlopen de races in Huis van Afgevaardigden en Senaat

Naast een nieuwe president kiezen de Amerikanen ook een nieuw parlement. In het Huis van Afgevaardigden worden alle zitjes herverdeeld en lijken de Democraten - zoals verwacht - hun meerderheid te behouden en mogelijk zelfs te versterken. In de Senaat staan maar 35 van de 100 zetels op het spel. De Republikeinen hebben nu nog de meerderheid, maar dat kan veranderen. De Democraten veroverden al twee zetels op de Republikeinen, maar moesten ook al eentje afgeven.

Huis van Afgevaardigden

De Democraten zouden zoals verwacht hun meerderheid behouden in het Huis van Afgevaardigden. Dat voorspellen verschillende Amerikaanse media. Volgens zender Fox News zullen de Democraten hun meerderheid zelfs met minstens vijf zetels uitbreiden.

De Democraten hebben vandaag 232 van het 435 tellende Huis in handen, en de meeste races die als competitief worden gezien, gaan om zetels die in handen zijn van de Republikeinen.

Volgens de krant New York Times hebben de Democraten rond 4.30 uur al twee zetels veroverd op de Republikeinen, terwijl de Republikeinen één zetel veroverd hebben.

Senaat

In de Senaat hebben de Democraten intussen twee zetels veroverd op de Republikeinen, maar ze moesten er ook één afgeven. In Colorado verloor zittend Republikeinse senator Cory Gardner van Democratisch oud-gouverneur John Hickenlooper en in Arizona haalde oud-astronaut Mark Kelly het van zittend Republikeins senator Martha McSally. De Democraat Doug Jones verliest dan weer in Alabama van de Republikein Tommy Tuberville.

Een grote verrassing is de overwinning van Democraat John Hickenlooper niet. Colorado heeft een steeds diverser kiespubliek en president Trump is er niet populair. Gardner zit echter stevig in het Trump-kamp. Hickenlooper was tot vorig jaar gouverneur van Colorado en stapte mee in de race naar het presidentschap, maar zonder veel succes.

Ook de overwinning van Democraat Mark Kelly in Arizona komt niet als een verrassing. Hij vloog vier keer naar de ruimte en is getrouwd met de voormalige afgevaardigde Gabby Giffords. Zij werd in 2011 neergeschoten tijdens een politieke bijeenkomst in Arizona. Ze overleefde, maar liep zwaar lichamelijk letsel op.

De Democraat Doug Jones won in 2017 verrassend de Senaatszetel voor de staat Alabama, die normaal gezien erg Republikeins stemt. Jones stelde zich kandidaat om Jeff Sessions op te volgen, die minister van Justitie werd in de regering van Trump. Hij won nipt van rechter Roy Moore, die beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag en daardoor veel steun verloor. Nu verliest hij dus van zijn Republikeinse uitdager.

Nog in de Senaat zijn de Republikeinse voorzitter Mitch McConnell en Trump-vertrouweling Lindsey Graham herverkozen. McConnell versloeg in Kentucky zijn Democratische uitdager en veteraan Amy McGrath. Graham haalt het volgens de voorlopige uitslagen met 55 procent van de stemmen van zijn tegenstander Jaime Harrison. Die verbrak het record van fondsenwerving in een kwartaal in de Amerikaanse geschiedenis, met 57 miljoen dollar tussen juli en september. In 2014 won Graham nog met 15,6 procentpunten.

Volgens de polls is er een reële kans dat de Senaatsmeerderheid van de Republikeinen in handen valt van de Democraten. Ze moeten daarvoor drie zetels van de Republikeinen veroveren, mocht Biden de verkiezingen winnen. En vier Senaatszetels mocht Trump opnieuw president worden.

De Republikeinen hebben vandaag een meerderheid van 53-47 in de Senaat. Van de 35 zetels die vandaag op het spel staan, zijn er 23 in handen van Republikeinen. De Democraten hopen naast die van Colorado ook de Republikeinse zetels in Arizona, Maine en North Carolina te heroveren.