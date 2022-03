Zo verliepen laatste uren van moeder en twee kinderen die stierven aan brug van Irpin

Er is meer bekend over de moeder en de twee kinderen die zondag om het leven kwamen toen ze het Oekraïense stadje Irpin bij Kiev probeerden te ontvluchten. Beelden van de mortierinslag die hen het leven kostte en van hun levenloze lichamen op de straat, gingen de wereld rond. Vader Serhiy Perebyinis vertelde nu aan de krant ‘The New York Times’ hoe de laatste dagen en uren van zijn gezin verliepen. Over hoe ze zich aanvankelijk thuis verschansten. Tot een explosief insloeg op hun appartementsblok en zijn vrouw besloot dat het tijd was om te gaan.

Zelf was vader Serhiy Perebyinis er niet bij. Hij was midden februari naar het oosten van Oekraïne getrokken om zich over zijn zieke moeder te ontfermen in Donetsk. Zij had Covid-19 opgelopen. Toen de Russische troepen binnen vielen, kwam hij vast te zitten. Maar hij bleef de hele tijd in nauw contact met zijn gezin.

Na de inval duurde het niet lang eer het strijdgewoel ook de wijk in Irpin bereikte waar computerprogrammeur Serhiy (43) en accountant Tetiana (43) zich enkele jaren geleden gevestigd hadden. Ze woonden er samen met hun kinderen Mykyta (18) en Alisa (9), en hun honden Benz en Cake.

Vertrek

Hoewel haar werkgever - het Amerikaanse softwarebedrijf SE Ranking - al zijn personeelsleden aanmoedigde om Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten, stelde Tetiana het vertrek uit. Ze wist immers niet hoe ze haar moeder, die alzheimerpatiënt is, mee in veiligheid kon brengen. Haar tijd gebruikte ze om zo veel mogelijk collega’s geld uit te keren uit een noodfonds dat SE Ranking ter beschikking had gesteld, voor werknemers op de vlucht.

Volledig scherm Een Russische tank in de straten van Irpin. © AFP

Zoon Mykyta besloot op een zeker moment om ‘s nachts te gaan waken en overdag te slapen. “Als hij de gevechten ‘s nachts dichterbij hoorde komen, maakte hij zijn moeder en zijn zusje wakker en gingen ze samen in de gang liggen, weg van de ramen", vertelt Serhiy.

Tot er op een nacht een projectiel insloeg op het gebouw en Tetiana besloot om zich met de kinderen in de kelder te verschansen. Zaterdag, na twee dagen in de kelder, probeerden ze een eerste keer te vluchten. Maar terwijl ze de wagen instapten, rolde er opeens een tank door de straat. Ze besloten te wachten.

Kerkgroep

Zondag waren ze om 7 uur al in weer. Na overleg met Serhiy had Tetiana het besluit genomen om zich met de kinderen en haar ouders - die vlakbij woonden - aan te sluiten bij een kerkgroep en om samen naar Kiev te vluchten. Van daaruit zouden ze dan een veilige plek zoeken om heen te gaan.

Ze reden zo ver ze konden, maar nog voor ze Irpin uit waren, moesten ze de wagen al achterlaten. Daarop gingen ze te voet verder, in de richting van een beschadigde brug over de plaatselijke rivier.

Volledig scherm © EPA

Om weg te raken, moesten ze aan de ene kant van de brug een onbeschut stuk weg van zo'n 100 meter over. Anatoly Berezhnyi (26), een vrijwilliger van de kerk die zijn eigen familie in veiligheid had gebracht en was teruggekeerd om anderen te helpen, was bij Tetiana en de kinderen toen ze begonnen te rennen.

Vele kilometers verder probeerde Serhiy te volgen waar zijn gezin was aan de hand van een lokalisatie-app op de mobiele telefoon van zijn vrouw. ‘s Morgens had hij hen nog zien oplichten op hun thuisadres, maar daarna niets meer. Slechte ontvangst, redeneerde hij. Rond 10 uur kreeg hij opnieuw contact. Maar toen hij zag waar ze zich bevonden, wist hij meteen dat er iets mis was. Het scherm lichtte op in een ziekenhuis.

Volledig scherm Hulpdiensten proberen Tetiana, Anatoly en de kinderen nog te helpen, maar tevergeefs. © AP

Hij belde zowel zijn vrouw als zijn kinderen, maar hoewel de telefoon overging, werd er niet opgenomen. Een halfuur later zag hij plots een post op Twitter over een gezin dat omgekomen was bij een mortieraanval op de evacuatieroute vanuit Irpin. Een volgende post blies alle twijfel weg: op een foto herkende hij de bagage van zijn vrouw en kinderen. “Zo ben ik het te weten gekomen", vertelt hij aan ‘The New York Times’.

Achteraf bleek dat zijn gezin zich op amper tien meter van de inslag had bevonden en geen schijn van kans had gemaakt. De explosie had honderden granaatscherven in de lucht gejaagd.

Ouders

De ouders van Tetiana bleven als bij wonder ongedeerd. Serhiy is intussen weer richting Kiev getrokken. Hij vloog via het Russische Kaliningrad, om van daaruit de grens met Polen over te steken. Russische grenswachters deden moeilijk, maar daar trok hij zich niets van aan. Uiteindelijk mocht hij doorreizen.

“Ik zei hen dat mijn hele gezin gedood was door wat ze in Rusland ‘een speciale operatie’ noemen. ‘Je mag met me doen wat je wil. Ik heb niets meer te verliezen.’”

