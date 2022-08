Zo verging het ex-vrouw van Poetin: miljoenenfortuin, dure huizen in Europa en 20 jaar jongere echtgenoot

Vladimir en Ljoedmila leerden elkaar in 1981 kennen in Sint-Petersburg, via gemeenschappelijke vrienden. Hij was kapitein bij de Russische geheime dienst KGB, zij stewardess bij Aeroflot. Twee jaar later trouwen ze - een verstandshuwelijk om de carrière van Vladimir vooruit te helpen, zo wordt gefluisterd - en detacheert de KGB hen naar het Duitse Dresden. In brieven aan een vriendin vertelt Ljoedmila dat ze zich miserabel voelt in haar liefdeloze huwelijk, waaruit wel twee dochters geboren worden.

Volledig scherm De Poetins in 1985 met een van hun dochters. © Russian Archives/Picture Alliance, via Getty Images

Het weerhoudt haar er volgens de Russische Anti-Corruptie Stichting - die opgericht werd door oppositieleider Aleksej Navalny en corruptie onderzoekt bij de Russische overheid - niet van om Europa rond te reizen. Zo trekt ze verscheidene keren per jaar naar Frankrijk en spendeert ze grote bedragen aan kleren en cosmetica.

Schaduw

Als Poetin in 1999 premier wordt van Rusland en een jaar later president, blijft Ljoedmila in de schaduw. De first lady verschijnt zelden in het openbaar en als ze dat toch eens doet, zegt ze amper een woord.

Volledig scherm Ljoedmila tijdens een zeldzaam publiek optreden in 2007 in Parijs. Ze staat rechts van koningin Paola. © BELGA

Terwijl hij zich opwerpt als beschermheer van familiewaarden, houdt Poetin er echter verscheidene affaires op na en verwerkt hij zeker één buitenechtelijke dochter, die geboren wordt in 2003. Tien jaar later komt er dan toch een einde aan het huwelijk van de Poetins en dat nieuws wordt aangekondigd op een ietwat vreemde manier.

Tijdens een bezoek aan het theater in juni 2013 worden ze ‘onverwacht’ benaderd door een tv-ploeg van de staatstelevisie. Die vraagt hen eerste tot twee keer toe naar de voorstelling en vervolgens naar de geruchten dat het koppel niet langer samen zou wonen. Poetin bevestigt dat en noemt hun scheiding “een gemeenschappelijke beslissing”. Iets wat Ljoedmila beaamt: “Ons huwelijk is voorbij, want we zien elkaar nog nauwelijks.” Tijdens het gesprek voert Poetin bijna de hele tijd het woord, terwijl Ljoedmila wat ongemakkelijk staat te lachen.

Volledig scherm Poetin en zijn vrouw bij de aankondiging van hun scheiding. © AP

Volgens hun officiële belastingaangifte krijgt Ljoedmila letterlijk niets na de breuk. Maar Poetin blijkt haar volgens de Russische Anti-Corruptie Stichting toch niet aan haar lot overgelaten te hebben. Integendeel.

Toen ze first lady van Rusland werd, kreeg ze de leiding over het Centrum voor de Ontwikkeling van de Russische Taal. Het vage doel daarvan: “het promoten van de nationale belangen van Rusland”. Daarvoor mag de organisatie vier jaar lang gratis het achttiende-eeuwse Volkonsky Huis in het centrum van Moskou huren. Dat ligt op amper een kilometer van het Kremlin en is naar schatting 10 miljard roebel waard (162 miljoen euro).

Volledig scherm Vladimir Poetin en Ljoedmila op vakantie met hun dochters in 2002. © Photo News

In 2005 schenkt de Russische staat het pand aan de organisatie van Ljoedmila. Vier jaar later wordt de bescherming ervan opgeheven en worden met overheidsgeld grote verbouwingen uitgevoerd. 2009 is ook het jaar dat de organisatie omgedoopt wordt tot Centrum voor de Ontwikkeling van Interpersoonlijke Relaties, met als nieuwe doel: “sociaal belangrijke problemen in de Russische samenleving oplossen”. Dat gebeurt onder meer met workshops als ‘De godin in elke vrouw’ en ‘De raadsels van dromen oplossen’.

Het is ook het moment dat Artur Ocheretny (44) op het toneel verschijnt. Hij is geboren in Ljoebertsy - een voorstad van Moskou - en werkt voor de Russische staatstelevisie op het moment dat Ljoedmila first lady wordt. Drie jaar later begint hij feestjes en events te organiseren en het is op die manier dat de paden van de twee elkaar kruisen. In 2010 doekt hij zijn bedrijf op en gaat hij aan de slag als directeur bij de organisatie van Ljoedmila. Die is opnieuw omgedoopt, tot Centrum voor de Ontwikkeling van Interpersoonlijke Communicatie.

Uithuwelijken

Artur wordt ook de nieuwe echtgenoot van Ljoedmila. Ook hier lijkt Vladimir Poetin een hand in te hebben gehad. Een jaar na zijn scheiding krijgt hij op een persconferentie de vraag of hij nog eens opnieuw wil trouwen. Het antwoord is verrassend: “Ik moet eerst mijn ex-vrouw uithuwelijken. Pas daarna denk ik aan mezelf.”

In 2015 is het zo ver: Ljoedmila en Artur stappen in het huwelijksbootje. Daarna neemt Ljoedmila de achternaam van de twintig jaar jongere Artur aan: Ocheretny. Ook vandaag is hij nog directeur van het Centrum voor de Ontwikkeling van Interpersoonlijke Communicatie, terwijl Ljoedmila er geen enkele officiële relatie mee lijkt te hebben. Ze wordt alleen mecenas genoemd. Dat wil echter niet zeggen dat ze er niets aan verdient.

Het gebouw wordt immers verhuurd als kantoorruimte via een commercieel bedrijf van Ljoedmila: Meridian. In totaal genereert het ruim 250 miljoen roebel (4 miljoen euro) aan huurinkomsten per jaar.

Meridian betaalt Ljoedmila een loon van een miljoen roebel per maand (16.000 euro) plus bonussen. In oktober werd haar maandloon echter opgetrokken tot 2 miljoen roebel (32.000 euro). Daarnaast wordt ze ook ‘betaald’ door het Centrum voor de Ontwikkeling van Interpersoonlijke Communicatie. In maart 2019 ging het bijvoorbeeld om 250 miljoen roebel (4,1 miljoen euro).

Banktransacties

De onderzoeksjournalisten van de Russische Anti-Corruptie Stichting bekeken de banktransacties van de organisatie van de jongste drie jaar en identificeerden de drie belangrijkste donors: de stad Moskou en twee Russische staatsbedrijven: Gazprombank (de zakenbank van Gazprom, het grootste gasbedrijf ter wereld) en Severstal (een groot staalbedrijf). Zij doneerden honderden miljoenen roebels (of miljoenen euro’s).

Volledig scherm © REUTERS

Dat geld blijkt onder meer gebruikt te worden voor de aankoop van Italiaans meubilair, lampen en beelden, restaurantbezoeken en reizen. Volgens haar rekeningen sluist Ljoedmila ook een deel van de donaties aan zichzelf door. Het geld gaat naar aandelen, nieuwe bedrijven en vastgoed in Europa.

In haar portefeuille onder meer een luxueuze villa met uitzicht op zee van 5,3 miljoen euro vlakbij Biarritz in Frankrijk, een flat van 3,6 miljoen euro in het Zwitserse Davos en twee residentiële appartementen in het Spaanse Malaga, van respectievelijk 790.000 euro en 1,3 miljoen euro.

Triatlon

De Russische Anti-Corruptie Stichting roept nu op om Ljoedmila en haar echtgenoot op een Europese sanctielijst te plaatsen en onder meer hun vastgoed aan te slaan. Vorige maand reisde het koppel nog vrij door Europa, toen Artur in Denemarken was om deel te nemen aan het Europees kampioenschap triatlon.

Het Verenigd Koninkrijk legde hen in mei al sancties op.

