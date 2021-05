Zo verging het Belgische cava- en wijnmakers in Spanje tijdens coronajaar: “Oogst gehalveerd, maar meer genoten van onze omgeving en dochters”

WHO geeft noodgoed­keu­ring aan Chinees Sinopharm-vac­cin

7 mei De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een noodgoedkeuring toegekend aan het Chinese Sinopharm-vaccin. Dat heeft het hoofd van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gezegd tijdens een persconferentie in Genève. Het is het zesde vaccin dat de goedkeuring van de WHO kreeg en het eerste vaccin uit China.