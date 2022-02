Zo ver staat de Russische invasie van Oekraïne

Verhoogd stralings­ni­veau waargeno­men in Tsjernobyl na inname kerncentra­le door Russische troepen

Oekraïne meldt dat er een verhoogd stralingsniveau is gemeten op de site van de vroegere kerncentrale van Tsjernobyl. Volgens het nucleaire agentschap van het land zou dat veroorzaakt zijn door het opwaaien van radioactief stof door militaire activiteit in het gebied. Volgens onze wetenschapsjournalist Martijn Peters gaat het echter om een heel plaatselijk fenomeen en hoeven we ons in België geen zorgen te maken over onze gezondheid.

25 februari