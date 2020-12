Zo slecht zijn onze buurlanden eraan toe in vergelijking met België

Het coronavirus blijft wereldwijd om zich heen grijpen en zowel in ons land als in onze buurlanden zijn strenge regels van kracht om de verspreiding van Covid-19 in te dijken. Maar hoe doen onze buurlanden het in vergelijking met België? Een overzicht:

België

In vergelijking met onze buurlanden brengt België het er momenteel het best van af. De voorbije zeven dagen werden er dagelijks 218 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners geconstateerd, of omgerekend zo'n 2.500 per dag in totaal.

Sinds de start van de pandemie raakten in België al 626.911 mensen besmet met het coronavirus, en 18.697 mensen bezweken aan de ziekte.

Nederland

De voorbije zeven dagen werden er per dag gemiddeld 662 nieuwe gevallen per miljoen inwoners vastgesteld. Omgerekend is dat ongeveer 11.447 nieuwe besmettingen per dag in het hele land.

In totaal raakten nu al 711.540 mensen in Nederland besmet met Covid-19. De ziekte eiste er tot nu toe al 10.606 mensenlevens.

In Nederland is een strenge lockdown afgekondigd. Nederlandse ziekenhuizen hebben alle niet-dringende zorg stilgelegd om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen wordt uitgebreid en er worden patiënten naar Duitsland overgebracht.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk werden de voorbije zeven dagen 431 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners per dag vastgesteld. Omgerekend komt dat neer op 28.726 nieuwe dagelijkse besmettingen in het land met bijna 67 miljoen inwoners.

De teller van het totale aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk staat nu op 2,08 miljoen. Het land telt ook het grootste aantal overlijdens tot nu toe: 67.718.

De voorbije 24 uur werden in het Verenigd Koninkrijk 36.804 nieuwe gevallen geconstateerd. Dat zijn er bijna 3.500 meer dan gisteren.

Nu in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe, vermoedelijk veel besmettelijkere variant van het coronavirus is opgedoken, heeft de Britse regering zaterdag voor een groot gebied, inclusief heel Londen, een zeer strenge lockdown afgekondigd die de kerstplannen van miljoenen mensen in de soep draait. Ook voor de rest van het land zijn de regels aangescherpt.

Duitsland

Ook in Duitsland gaat het aantal besmettingen opnieuw in stijgende lijn. Daar werden de voorbije zeven dagen dagelijks 302 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners geconstateerd, of omgerekend in totaal zo’n 25.049 nieuwe besmettingen per dag.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland sinds de uitbraak van de pandemie komt daarmee op 1,53 miljoen. Het totale aantal overlijdens bedraagt nu 27.110.

Net als Nederland kent Duitsland sinds vorige week een harde lockdown. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten gesloten blijven tot in januari.

Frankrijk

Onze zuiderburen doen het ongeveer even goed als de Belgen. De voorbije zeven dagen werden daar dagelijks 218 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners vastgesteld, of omgerekend in totaal zo’n 14.590 nieuwe besmettingen per dag.

In totaal raakten in Frankrijk al 2,54 miljoen mensen besmet met Covid-19. Het aantal overlijdens bedraagt er momenteel 61.019.

De voorbije 24 uur werden er in Frankrijk 11.795 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er bijna 6.000 meer dan gisteren.

In Frankrijk is momenteel ook een lockdown van kracht. De Franse president Macron raakte vorige week zelf besmet met het virus. Hij zit sinds donderdag in quarantaine.

