Zo slaagde Nederlandsche Bank erin om 15 miljard euro aan goud en geld te verplaatsen zonder dat iemand het wist

Vier weken duurde de hele operatie. De laatste lading werd gisteren met een speciaal transport afgeleverd in Zeist bij Utrecht, waar een nieuw Cashcentrum is geopend. De voorraad van DNB bevond zich voordien in Haarlem bij Amsterdam, ongeveer 75 kilometer verderop.

In totaal werden meer dan 14.000 goudstaven van 12,5 kilo per stuk verplaatst. Er waren ook gouden munten, die verdeeld waren over meer dan duizend bakken en kisten, alles samen goed voor een waarde van 10,4 miljard euro. Ook een grote hoeveelheid bankbiljetten ging mee, met een waarde van ruim 4,5 miljard euro.

Mond houden

De Koninklijke Marechaussee was de afgelopen vier weken betrokken bij de verhuis. Hoe ze de hele operatie stil konden houden terwijl die gewoon over Nederlandse wegen verliep? “Heel simpel. Gewoon je mond houden”, aldus kapitein Stan Verberkt van de Koninklijke Marechaussee bij de Nederlandse openbare omroep NOS.

Coen Voormeulen, divisiedirecteur bij DNB, nuanceert. “We hebben er geen ruchtbaarheid aan gegeven en ons expres een beetje op de vlakte gehouden. Maar echt geheim in de zin van dat niemand het mocht weten, was het niet”, zegt hij. “We moeten het ook niet hebben van de geheimzinnigheid, het is gewoon goed beveiligd.”

Volledig scherm © ANP

De operatie werd dan ook maandenlang intensief voorbereid en was een nauwe samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, de politie en defensie. Er was rekening gehouden met elk mogelijk scenario, van een lekke band tot een omgewaaide boom die de weg plots verspert. “Iedereen is 100 procent alert en bovendien uitermate goed geschoold en uitgerust”, aldus kapitein Verberkt.

Niet eerste keer

Het was ook niet de eerste keer dat de voorraad verplaatst werd. Eind 2020 werd hij al eens verhuisd van Amsterdam naar Haarlem omdat het kantoor in de Nederlandse hoofdstad gerenoveerd moest worden. Toen gebeurde het transport zelfs op één avond, in plaats van verspreid over vier weken zoals nu. Het was ook bekend dat de opslag in Haarlem tijdelijk was tot het Cashcentrum in Zeist volledig operationeel was.

Volledig scherm © ANP

Dat is nu het geval, volgens DNB. Op de nieuwe locatie worden bankbiljetten gecontroleerd en gesorteerd. Vanuit het centrum levert DNB bankbiljetten en munten aan waardetransporten, die ze op hun beurt vervoeren naar banken, geldautomaten en winkels. In het Cashcentrum is ook het Nationaal Analysecentrum ondergebracht, dat valse munten en bankbiljetten onderzoekt en registreert.

De hoeveelheid goud van DNB die nu in Zeist is ondergebracht, bedraagt 31 procent van de totale voorraad. Het overige goud ligt opgeslagen in kluizen in New York, Londen en Ottawa.