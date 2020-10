Zo meesterlijk dreef presentatrice Savannah Guthrie president Trump in de hoek tijdens ‘vragenuurtje’

Aanvankelijk stond donderdagavond het tweede presidentiële debat tussen president Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden op het programma. Door de coronabesmetting van Trump eerder deze maand besloot het comité dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de debatten alles online te laten doorgaan, maar daar had de president geen zin in. Het resultaat waren twee aparte ‘vragenuurtjes’ voor de kandidaten, die wel live doorgingen. Trump werd ‘ondervraagd’ door Savannah Guthrie van NBC News, die advocate is van opleiding. En zij liet hem niet zijn gang gaan.

Waar het eerste presidentiële debat onder leiding van Chris Wallace van Fox News nog ontaardde in complete chaos, hield Guthrie er het tempo in en dreef ze Trump regelmatig in de hoek door telkens door te vragen als hij geen duidelijk antwoord gaf of als hij de vraag probeerde te ontwijken.

Samenzweringstheorie

Zo vroeg ze hem uit te leggen waarom hij een ongefundeerde samenzweringstheorie retweette op Twitter die stelde dat Joe Biden als vicepresident mariniers van een speciaal commando (SEAL Team 6) liet doden, om toe te dekken dat de uitschakeling van terroristenleider Osama bin Laden mislukt was. Iets wat al meermaals ontkracht werd door factcheckers.

“Waarom zou u een dergelijke leugen delen met uw volgers?”, was de directe vraag. “Ik weet daar niets van. Het was een retweet. Het was de mening van iemand. Ik maakte het gewoon bekend. Mensen kunnen zelf beslissen wat ze ervan vinden. Ik neem geen standpunt in”, klonk het antwoord. Maar dat was niet goed genoeg voor Guthrie, die repliceerde: “Dat begrijp ik niet. U bent de president. U bent toch geen gekke nonkel die kan retweeten wat hij maar wil.”

Volledig scherm © AP

Daarop probeerde Trump uit te leggen dat hij sociale media gebruikt om de traditionele media te omzeilen, omdat hij vindt dat die hem niet eerlijk behandelen. “Anders zou ik mijn boodschap niet bekend kunnen maken”, klonk het. Waarop Guthrie inpikte: “Maar de boodschap is niet correct.”

Ook toen het over QAnon ging – een extreemrechtse complottheorie die stelt dat de wereld gerund wordt door een groep pedofielen – dreef Guthrie hem in de hoek. Trump weigerde in het verleden al verscheidene keren om de theorie te ontkrachten en hij zei nu zelfs dat hij ze niet kende. “Je kent ze wel”, aldus Guthrie, die opmerkte dat ze hem die al eens had uitgelegd. “Ik ken ze niet”, was de bitsige repliek van Trump. “Vertel me er alles over en laat ons de hele show verspillen.” Het enige wat hij er nog over kwijt wilde was dit: “Ik weet dat ze heel erg tegen pedofilie zijn. Ze vechten er hevig tegen.”

Gevoelig onderwerp

Gevoelig onderwerp bleek ook de discussie rond de mondmaskers. Trump stelde dat hij niets tegen mondmaskers heeft, maar dat onderzoek zogezegd aantoonde dat 85 procent van de mensen die er een dragen toch besmet raakt. Iets wat niet klopt, zoals Guthrie ook stelde. “Ik ben president. Ik moet naar buiten en ik moet mensen ontmoeten. Ik kan me niet opsluiten”, klonk het.

Waarop Guthrie antwoordde: “Dat kan je toch ook met een masker op doen?” En Trump opnieuw repliceerde: “Dat zou ik kunnen. Maar mensen die maskers dragen, lopen het virus ook de hele tijd op. Kijk naar de gouverneur van Virginia, die stond er bekend om dat hij een masker droeg. Kijk naar (senator, red.) Thom Tillis. Hij droeg altijd een masker en raakte toch besmet.” Waarop Guthrie zei: “Er zijn foto’s van Thom Tillis met een van de kinderen van rechter Barrett (de genomineerde van Trump voor het Hooggerechtshof, red.) en daarop draagt hij geen masker.”

Volledig scherm © AP

Guthrie vroeg Trump ook naar zijn coronabesmetting begin deze maand. “Hebt u een test afgelegd op de dag van het debat (het eerste presidentiële debat op 29 september, dat vond plaats enkele dagen voor Trump bekendmaakte dat hij positief had getest, red.)?

“Als je het aan de artsen vraagt, zullen ze je een perfect antwoord geven”, aldus Trump. Waarop Guthrie de vraag herhaalde. “Dat heb ik waarschijnlijk gedaan”, was deze keer het antwoord. “Misschien wel, misschien niet.”

Dat Trump het danig op zijn heupen kreeg, was onder meer te merken toen hij Guthrie de vraag stelde waarom ze Biden niet vroeg waarom hij de extreemlinkse beweging Antifa niet veroordeelt. “Omdat u het bent die hier bij mij zit”, was het droge antwoord. Daarop antwoordde Trump op een neerbuigende manier: “Zo schattig.”

