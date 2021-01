Zo luidt de wereld 2021 in: ‘ball drop’ op (bijna) leeg Times Square, grote mensenmassa in Wuhan

De laatste dag van een onvergetelijk jaar wordt over heel de wereld gevierd, zij het op heel uiteenlopende manier. Nieuw-Zeeland ging als één van de eerste landen ter wereld het nieuwe jaar in, en dat wordt gevierd met grote feesten, festivals en vuurwerkshows. In de Chinese stad Wuhan, de stad waar een jaar geleden het coronavirus voor het eerst opdook, kwam eveneens een grote mensenmassa samen om het nieuwe jaar in te zetten. Bijna alle andere landen hebben te maken met beperkingen die voor een belangrijk deel afdoen aan het feestelijk karakter van de oudejaarsavond. In ons land verliep de jaarwisseling ook rustig: in Brussel waren de meeste straten leeg .

In het meest oostelijke deel van de wereld is 2021 al even begonnen: de inwoners van de eilanden Samoa en Kiribati in de Stille Oceaan hebben om 11 uur Belgische tijd het nieuwe jaar ingeluid. In beide landen is de nieuwjaarsstemming eerder bedrukt door de coronapandemie. Hoewel zich op Kiribati nog geen coronabesmettingen hebben voorgedaan en op Samoa het eerste geval half november werd gemeld, is het afsteken van vuurwerk op openbare plaatsen afgelast. Buitenlandse toeristen mogen de eilanden dezer dagen niet bezoeken.

Volledig scherm In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Auckland werd het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk en een lichtshow. © AP

Een kwartier later was het de beurt aan de inwoners van de Nieuw-Zeelandse Chathameilanden, en om 12 uur volgde de rest van Nieuw-Zeeland. Daar werd de jaarwisseling wél gevierd zoals gewoonlijk, met grote feesten en vuurwerk, een zeldzaamheid in dit coronajaar. Omdat er in Nieuw-Zeeland geen coronabesmettingen zijn, konden de meeste evenementen in Nieuw-Zeeland gewoon doorgaan, zonder maximumaantallen voor bezoekers en zonder beperkingen vanwege de volksgezondheid.

In Auckland, de grootste stad van het land, werd een lichtshow geprojecteerd op de voornaamste gebouwen van de stad. Daarna, om middernacht, barstte een vijf minuten lange vuurwerkshow los.

Australië

Om 14 uur onze tijd was het de beurt aan Australië, al was het daar zonder veel feestgedruis. In Sydney, waar om middernacht het traditionele vuurwerk wordt afgestoken boven de haven, woedt een corona-uitbraak. Premier Gladys Berejiklian van deelstaat New South Wales heeft inwoners opgeroepen de vuurwerkshow thuis te bekijken. Het spektakel duurt dit jaar ook maar 7 minuten, korter dan gebruikelijk. Australiërs die zonder geldige reden toch een kijkje gaan nemen in de haven, riskeren een boete. Er worden bovendien hekwerken neergezet om mensen op afstand te houden.

De lokale krant Sydney Morning Herald bericht dat het donderdag uitzonderlijk rustig was op plaatsen waar zich normaliter grote groepen mensen verzamelen. Zo waren de trappen bij het beroemde Sydney Opera House leeg. Ook op andere locaties waar het normaliter dringen is om een goede plek te bemachtigen, bleef het rustig.

Volledig scherm Een groot verschil: de mensenmassa op Circular Quay in Sydney op 31 december 2019 (links) en vandaag (rechts). © EPA

In China werd de jaarovergang op de meeste plaatsen, waaronder hoofdstad Peking, ingetogen gevierd, zonder vuurwerk of grote festiviteiten. Wuhan, de stad waar het coronavirus voor het eerst opdook eind 2019, was de uitzondering op die regel. Er werd er een lichtshow georganiseerd langs de Yangtze, de rivier die door de stad loopt, en vond een elektronisch muziekfestival plaats. Om middernacht werden honderden ballonnen losgelaten, een event dat massa’s volk op de been bracht.

In Wuhan kan het leven weer zo goed als normaal verlopen, nadat de stad het coronavirus overwon dankzij een set draconische maatregelen. Begin dit jaar ging de stad in lockdown tot 8 april. Sindsdien is het coronavirus er onder controle en werden de maatregelen versoepeld.

Volledig scherm Veel mensen kwamen samen in Wuhan, de stad waar het coronavirus in 2019 voor het eerst opdook. © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Het feestje gaat verder in een nachtclub in Wuhan. © EPA

Ook in Taipei, de hoofdstad van Taiwan, kwamen mensen samen om naar vuurwerk te kijken.

Volledig scherm Een massa volk woont het vuurwerk in Taipei bij. © EPA

De rest van de wereld moet de overgang van 2020 naar 2021 anders dan anders en vooral in beperkte kring vieren. In zo goed als alle Europese landen gelden strenge regels en zijn grote bijeenkomsten verboden. Vuurwerkshows worden afgelast of zijn verboden voor publiek. In Parijs werd de Champs-Élysées afgesloten voor het publiek, en worden 100.000 agenten ingezet om oudejaarsnacht in goede banen te leiden.

Volledig scherm Ook een groot verschil in Parijs: links het vuurwerk eind vorig jaar, rechts de afgesloten Champs-Elysées. © AFP

Aan de Brandenburg Tor in Berlijn werd wel vuurwerk afgestoken, en ondanks het vuurwerkverbod voor burgers was het vuurwerk rond middernacht goed te horen en te zien, maar volgens de politie is het in de stad uitzonderlijk rustig. Samenkomen op straat is verboden in Duitsland. Om middernacht mogen mensen alleen op balkons of in de tuin samenkomen.

Volledig scherm Vuurpijlen aan Brandenburg Tor in Berlijn. © AP

In Londen werden bewoners aangemaand om thuis te blijven en geen bijeenkomsten te organiseren met vrienden of familie binnenshuis, tenzij die tot de bubbel behoren. De London Eye werd er mooi verlicht, maar de traditionele vuurwerkshow werd ook hier afgelast. Er werd eerder deze maand wel een lichtshow opgenomen die vanavond online te zien is. Zangeres Patty Smith gaf een concert via livestream als hulde aan het zorgpersoneel. Dat had normaal gezien op een groot scherm op Picadilly Circus moeten worden uitgezonden, maar de fans moesten zich uiteindelijk wenden tot YouTube.

Met een vuurwerk- en lichtshow werd eer betoond aan de medewerkers van de Nationale Gezondheidsdienst NHS en andere sleutelfiguren in de bestrijding van de coronapandemie. De lucht boven de rivier de Theems werd verlicht met vuurwerk en boven de O2 Arena waren lichtprojecties te zien. Inwoners van Londen konden de show niet buiten op straat bekijken vanwege de strenge coronamaatregelen en moesten dat binnen op tv doen. Het logo van de NHS werd getoond in een hart terwijl een kind “bedankt, jullie helden van de NHS” zei. Er werd ook een afbeelding getoond van Captain Tom Moore, de 100-jarige oorlogsveteraan die 33 miljoen Britse pond (37 miljoen euro) ophaalde door in zijn tuin rondjes te lopen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Politieagenten patrouilleren in Londen. © AFP

Volledig scherm Een selfie met de London Eye in de achtergrond. © REUTERS

In Nederland geldt een vuurwerkverbod, maar dat weerhield veel mensen niet om toch een vuurpijl af te schieten. In plaatsen door heel het land was voor middernacht al sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkomen en vuurwerk afsteken. In Amsterdam wordt op verschillende plaatsen vuurwerk afgestoken en worden brandjes gesticht. De brandweer moest op verschillende plaatsen in actie komen om containerbrandjes te blussen, zegt een woordvoerster.

Volledig scherm De Erasmusbrug in Rotterdam, dit jaar niet verlicht door het vuurwerkspektakel. © ANP

Ook in andere Europese hoofdsteden als Kopenhagen en Stockholm waren de officiële nieuwjaarsvieringen waar veel mensen op af komen afgelast. Het stadhuisplein Kopenhagen was afgezet. Het vuurwerk in Stockholm werd uitgezonden op televisie.

In Griekenland is het nieuwe jaar verwelkomd met opvallend veel vuurwerk, meer dan in de voorgaande jaren. Griekse media spreken van een van de spectaculairste vuurwerkshows aller tijden. Vuurwerk met oud en nieuw is niet zo gemeengoed in Griekenland, maar omdat er een uitgaansverbod van kracht was, zorgden de steden zelf voor grote vuurwerkshows.

Volledig scherm Vuurwerk boven de Akropolis in Athene. © EPA

Ook in ons land werden strikte maatregelen opgelegd tijdens oudejaarsnacht. Zo is er bijvoorbeeld een vuurwerkverbod in het hele land en geldt in Vlaanderen een avondklok vanaf middernacht. Geen vuurwerk dus, maar in het centrum van Brussel werd vanaf 23.15 uur wel een lichtshow georganiseerd. Onze fotograaf ging een kijkje nemen. Voorts werden er in de hoofdstad een twintigtal auto’s en wat stadsmeubilair in brand gestoken.

De jaarwisseling verliep voor de rest rustig. In Brussel en Wallonië mochten mensen al vanaf 22 uur de straat niet meer op tot 6 uur in de ochtend. In Zandhoven vond een tragisch ongeluk plaats waarbij een 28-jarige man overleed nadat hij een vuurpijl in het gezicht kreeg.

Volledig scherm De Grote Markt in Brussel is leeg, maar mooi verlicht. © Marc Baert

In Beiroet, dat in de zomer getroffen werd door een zware explosie, is de avondklok verlaat tot 3 uur. Restaurants, bars en clubs organiseerden er feesten.

Volledig scherm Feestvierders op oudejaarsavond in Beirut. © AFP

In New York werd Times Square afgezet. De lokale politie riep de bewoners op om thuis te blijven. slechts enkele tientallen uitgenodigde gasten woonden het aftellen bij, onder hen medisch personeel en maaltijdbezorgers, de ‘helden van de pandemie’. Zij waren als enigen toelating om de befaamde ‘ball drop’ op Times Square ter plaatse te volgen om middernacht (6 uur Belgische tijd). Daarbij wordt elk jaar een glanzende kristallen bol op een vlaggenmast neergelaten. De festiviteiten lokken elk jaar normaal zowat een miljoen mensen, maar die moesten het spektakel dit jaar via televisie volgen.

Ondanks alles mochten de oudejaarstradities in New York ook dit jaar niet ontbreken: het regende confetti, en over de straten Manhattans weerklonken evergreens als “New York, New York “. Gloria Gaynor, een van de vele sterren op de show, zong de klassieker “I Will Survive”, voor velen een soort volkslied tijdens de pandemie.

De grootse viering op oudejaarsavond op Times Square gaat terug tot 1904, toen de New York Times de opening van de nieuwe krantenuitgeverij vierde met een Nieuwjaarsvuurwerk.

Volledig scherm De ball drop op Times Square. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Jennifer Lopez gaf een show op Times Square om het nieuwe jaar in te luiden. © AFP

Volledig scherm Confetti tijdens de ball drop. © AP

Brazilië is één van landen die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Op sociale media is te zien hoe groepen mensen er zonder masker feest vieren. Televisiebeelden tonen dan weer politieagenten die overvolle bars sluiten.

Volledig scherm Een druk Ipanema Beach in Rio de Janeiro op oudejaarsavond. © REUTERS

