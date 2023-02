Zo leven Russische soldaten in een Oekraïens kamp voor krijgsgevangenen: “Mama, ik zit in de cel, meer kan ik niet zeggen”

Geen vaccins, geen behande­ling en tot 90% risico op overlijden: uitbraak Marburgvi­rus baart WHO zorgen

Negen doden heeft het Marburgvirus al geëist in Guinea: voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) genoeg reden om te waarschuwen voor dit filovirus, een neefje van het al even gevreesde ebolavirus. “De uitbraak is de eerste in West-Afrika en daar kan het virus zich sneller verspreiden dan in de meer geïsoleerde regio’s waar het tot nu toe voorkwam”, verklaart viroloog Kevin Ariën van het Instituut voor Tropische Geneeskunde de bezorgdheid. Moeten we ons ongerust maken?