Zo kondigde Boris Johnson vertrek als Brits premier aan: “In politiek is niemand in de verste verte onmisbaar”

Het tijdperk-Johnson is op z'n einde. In een toespraak bij de ambtswoning 10 Downing Street kondigde Boris Johnson aan op te stappen als Brits premier. Tijdens de toespraak bedankte hij z’n vrouw, kinderen en de volledige bevolking. Ook zei hij dat het proces om een nieuwe partijleider te vinden nu begint.

Johnson begon met te verwijzen naar de druk vanuit z’n eigen partij. “Het is duidelijk de wil van de Conservatieve partij dat er een nieuwe leider moet komen en daardoor dus een nieuwe eerste minister”, zei hij.

De interne verkiezing is daarmee vertrokken, maar de verdere timing is nog onduidelijk. “De timing zal volgende week worden aangekondigd. Ik heb vandaag een kabinet aangesteld dat het land zal dienen tot er een nieuwe leider aan de macht is”, aldus Johnson.

Druk werd te groot

Het ontslag van Johnson kwam er pas nadat een hele resem toplui van de Britse regering opstapten. Toch leek hij dagen lang niet op te willen stappen. “De reden dat ik de afgelopen dagen zo hard heb gestreden heb om het mandaat dat de kiezer me gaf zelf uit te voeren, was niet alleen omdat ik dat wilde, maar ook omdat ik voelde dat het mijn job, mijn plicht en mijn verplichting was om te doen wat we tijdens de verkiezingen van 2019 hadden beloofd aan de kiezer”, zei Johnson daarover.

Johnson schetste ook een context waarin het volgens hem niet opportuun was om op te stappen. “De laatste dagen heb ik mijn collega’s proberen overtuigen dat het excentriek zou zijn om te wisselen van premier terwijl we zoveel bewerkstelligen en we zo’n sterk mandaat van de kiezer hebben. We staan in opiniepeilingen slechts een handvol punten achter staan, ondanks tussentijdse verkiezingen waarbij we maandenlang onder vuur werden genomen. Ook is de binnenlandse en buitenlandse economische situatie erg moeilijk.”

Bekijk ook:

Die argumenten hebben echter niet standgehouden. “Ik vind het jammer dat ik niet succesvol was in het overtuigen van mijn collega’s. Uiteraard is het pijnlijk om zo veel ideeën en projecten niet zelf te zien worden voltooid”, aldus Johnson.

Hij relativeerde zichzelf ook lichtjes. “Het kudde-instinct is krachtig in Westminster. Wanneer de kudde beweegt, dan beweegt die. Mijn vrienden, in politiek is niemand in de verste verte onmisbaar.”

Verwezenlijkingen van de Britse regering, volgens Johnson

Johnson nam ook de tijd om zichzelf op de borst te kloppen: “Uiteraard ben ik immens trots op de verwezenlijkingen van deze regering. Brexit gedaan krijgen en zo onze relaties met het Europese vasteland van de afgelopen vijftig jaar te herstarten. Het terugnemen van de macht van dit land om haar eigen wetten te maken in het parlement. We hebben ons allemaal door de pandemie gekregen met de snelste uitrol van vaccins in Europa en de snelste exit van de lockdown. En de laatste maanden hebben we het Westen geleid bij het verzet tegen Poetins agressie in Oekraïne.”

Veel werk voor Johnsons opvolger

De aftredende premier had ook een summier takenpakket voor zijn opvolger. “Ons Darwiniaans systeem zal voor een nieuwe partijleider zorgen die zich even hard zal inzetten om dit land vooruit te stuwen, ondanks moeilijke tijden. Die zal niet alleen gezinnen moeten helpen, maar ook ervoor moeten zorgen dat we zaken anders en beter doen. Er moet gesnoeid worden in lasten voor mensen en bedrijven, zoals belastingen. Dat is hoe groei kan worden gegenereerd.”

Tegen de volgende Britse premier zei Johnson: “Ik zal je zoveel mogelijk steun geven als mogelijk.”

Aan de boe-roepers die te horen waren tijdens de persconferentie had Johnson ook iets te zeggen. “Ik weet dat velen onder jullie opgelucht zullen zijn, maar anderen zullen teleurgesteld zijn. Ik wil dat jullie allemaal weten hoe bedroefd ik ben dat ik de beste job in de wereld moet opgeven, maar dat is het leven”, zei ‘BoJo’ alvorens zijn gezin en familie te danken voor hun steun.

Bekijk hieronder de volledige speech van Boris Johnson:

